Apocalyptica on parhaillaan Japanissa, jossa se on vieraillut ainakin pelialan supermiehen eli Hideo Kojiman luona.

Pelialan guru japanilainen Hideo Kojima on tavannut kotikaupungissaan Tokiossa suomalaisen metalliyhtyeen Apocalyptican jäsenet. Kojima jakoi tapaamisesta useamman kuvan Instagram-tililleen. Hän kertoo myös saaneensa yhtyeeltä lahjan, nimikirjoituksilla koristellun jousen.

Apocalyptican tileillä ei ole julkaistu materiaalia peligurun tapaamisesta, mutta sellisti Eicca Toppisen Instagram-profiili vahvistaa miehen olevan parhaillaan Japanissa.

59-vuotias Kojima tunnetaan Metal Gear Solid -sarjan ja Death Stranding -pelin luojana ja visionäärinä.

Parhaillaan hän työskentelee vielä julkistusta odottavan pelin parissa, jonka on huhuttu kantavan nimeä Overdose. Peliä tähdittävät näyttelijä Elle Fanning ja huhujen mukaan myös Margaret Qualley. Overdosen esittelyn uskotaan tapahtuvan The Game Awardsissa 8. joulukuuta.

Kojima on hypettänyt peliään Who am I (kuka olen) -aiheisilla mainoslauseilla jo kuukausia. Sama lause on nähtävillä myös Apocalyptican kanssa otetun kuvan taustalla. Voisiko suomalaisyhtye tehdä mahdollisesti musiikkia tulevaan suurpeliin? Apocalyptican musiikkia kuultiin jo Death Strandingin trailerilla.

Tai sitten kyseessä on vain vanhojen ystävysten tapaaminen pitkän tauon jälkeen. Kojima on fanittanut Apocalypticaa jo pidemmän aikaa ja tavannut nämä ainakin alkuvuodesta 2019 Suomessa.

Suomessa vierailunsa aikana Kojima tutustui ainakin kotimaiseen pelistudioon Remedyyn, tapasi Apocalyptican ja julkaisi kuvia lumisesta Helsingistä.