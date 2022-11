FAKTA

The Golden Joystick Awards 2022

Vuoden peli: Elden Ring

Odotetuin peli: Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

PlayStation-peli: Stray

Xbox-peli: Grounded

Nintendo-peli: Pokémon Legends Arceus

Pc-peli: Return to Monkey Island

Kriitikoiden valinta: Elden Ring

Pelistudio: FromSoftware

Läpimurto: Vampire Survivors

Peliyhteisö: Final Fantasy 14

Yhä pelataan: Genshin Impact

Tarinankerronta: Horizon Forbidden West

Moninpeli: Elden Ring

Indiepeli: Cult of the Lamb

Lisäosa: Cuphead: The Delicious Last Course

Visuaalinen design: Elden Ring

Early Access: Slime Rancher 2

Äänimaailma: Metal: Hellsinger

Näyttelijä: Manon Gage (Marissa Marcel, Immortality)

Traileri: Goat Simulator 3 Announcement Trailer

Laite: Steam Deck