Suomalainen ADHD-peli palkittiin Euroopassa

Full ADHD - Täyttä elämää -pelissä ohjataan Eetua, jonka kanssa pääsee kokemaan, miltä ADHD:n kanssa eläminen tuntuu.

Suomalaista tekoa oleva interaktiivinen mobiilipeli Full ADHD – Täyttä elämää on palkittu eurooppalaisessa Reuters Pharma Awards Europe 2022 -tapahtumassa, uutisoi Arctic Startup.

Peli sai The Most Valuable Patient Education Award -palkinnon, koska se lisää ymmärrystä ADHD:sta ja tuo onnistuneesti esille, miltä ADHD tuntuu.

Suomalaisteoksen taakse jäi noin 800 muuta peliä. Pelin on kehittänyt suomalainen pelistudio Psyon Games yhdessä lääkeyhtiö Takedan kanssa ja AHD-liiton kanssa.

Kyseessä on tarinankerronnallinen ja visuaalinen mobiilipeli, jossa ohjataan nuoren Eetu Vaarakallion saappaisiin. Pelissä pelaajan tekemät valinnat vaikuttavat suoraan tarinaan ja tapahtumiin. ADHD-kokemusta simuloidaan pelissä käytettävissä olevilla resursseilla, jotka saattavat loppua aivan yllättäen ja vaikuttaa seuraavaan valintaan.

Androidille ja iOS:lle ilmaiseksi ladattavissa oleva peli on osa vuonna 2021 aloitettua Miltä ADHD tuntuu -kampanjaa. Peli on aiemmin palkittu vuoden lääkeinformaatiotekona (Suomen lääketeollisuus 2021) ja vuoden hyötypelinä (The Finnish Game Awards 2022).