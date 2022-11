Jindřich ”ZEDKO” Chyba on joukkueensa toinen tähti, joten Sinnersillä on edessä tukalat viikot.

Tshekkiläinen Counter-Strike-pelaaja Jindřich ”ZEDKO” Chyba on joutunut viiden viikon sairauslomalle nolosta syystä, uutisoi Playzone.cz.

Playzone kertoo 24-vuotiaan pelaajan lyöneen kätensä pöytään kesken Movistar Ridersia vastaan pelatun ottelun. Samalla nivel sai sen verran kovan iskun, ettei pelaaja pysty pitämään kiinni hiirestä.

Käsi on paketissa ainakin viisi viikkoa, joten loppuvuoden turnauspelit ovat miehen osalta pelattu.

Chyba pelasi hyvin kaksi ensimmäistä karttaa kohtalokkaassa Movistar-ottelussa, mutta oli viimeisessä kartassa selvästi heikoin pelaaja tilastoja tarkastellen.

Sinners, joka on HLTV.orgin maailmanlistan sijalla 45, on pelannut Chyban poissa ollessa valmentajansa Tomáš ”Tomkeejs” Tomkan kanssa. Kuudesta ottelusta joukkue on voittanut kolme.

Chyban menettäminen on tshekkiläisjoukkueelle joukkueelle kova isku, sillä hän on ollut tilastojen osalta joukkueen toiseksi paras pelaaja viimeiset kolme kuukautta.