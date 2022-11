Espoossa järjestetty CS-turnaus vakuutti ruotsalais­legendan – ”Mitä me odotamme, perkele!”

Patrik ”cArn” Sättermon vakuuttui Elisa Masters Espoon järjestelyistä.

Patrik ”cArn” Sättermon näkisi mielellään major-arvoturnauksen järjestettävän Suomessa. CS-legendan kotimaassa Ruotsissa major-mestaruus on jaettu kolmesti.

Espoon Metro Areenalla viikonloppuna järjestetty Counter-Strike-turnaus Elisa Masters Espoo vakuutti niin kotimaiset fanit kuin ulkomaiset katsojat, joita seurasi huima joukko suorien lähetysten kautta.

Yksi järjestelyistä vakuuttunut oli CS-legenda Patrik ”cArn” Sättermon, 37, joka heitti Twitterissä ilmoille kovan toiveen.

– Major-turnaus Suomeen kiitos. Mahtava internet-teknologia, sauna ja yhtenäinen yleisö. Mitä me odotamme, perkele, Sättermon twiittasi päättäen viestinsä suomenkieliseen voimasanaan.

Twiitin kommenteissa idea sai kannatusta. Elisa Esportsin pomo Teemu Koski muun muassa syttyi ajatukselle. Kommenteissa ehdotettiin tapahtumapaikaksi muun muassa Tampereen uutta Nokia-areenaa ja avajaisiin Nightwishiä.

Major on CS:n ykkösturnaus, jonka järjestää itse pelijulkaisija eli Valve. Major on järjestetty tähän mennessä 18 kertaa, mutta taustalla on ollut vain seitsemän eri järjestäjää. Ensi keväänä kunnian saa ensimmäistä kertaa tanskalainen BLAST.

Elisa Masters Espoo oli suomalaisen teleoperaattorin esports-osaston toinen areenaluokan tapahtuma. Masters Espoo saa tekijätiimin vihjailuiden perusteella jatkoa ensi vuonna.

Sättermonin osaomistama Fnatic voitti Masters Espoon. Voitosta joukkue sai 100 000 dollaria sekä paikan IEM Katowice 2023 -megaturnaukseen.

Ruotsalaislegenda muistetaan pelaajaurastaan juuri Fnaticin pelinjohtajana vuosilta 2006–12. Sen jälkeen hän valmensi muun muassa hetken aikaa Fnaticin CS-joukkuetta, mutta on sittemmin keskittynyt täysin taustalla toimimiseen.