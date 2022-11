Karut videot: Uudet Pokémon-pelit tökkivät ja tahmaavat, pelaajat raivoissaan

Upouusien Pokémon-pelien suorituskyky ja erilaiset bugit ovat raivostuttaneet suuren joukon pelaajia.

Perjantaina julkaistut uudet Pokémon-pelit, Scarlet ja Violet, eivät ole saaneet edellisen osien tasolle yltäviä arvioita, mutta tekivät ennakkomyynnin osalta pelisarjan uuden ennätyksen, kertoo Gamesradar.

Monien pelaajien pettymykseksi Nintendo Switchin yksinoikeuspelit ovat kärsineet karuista bugeista ja tökkineet pahoin. Ongelmista uutisoivat Kotaku ja IGN.

Esimerkkivideoita ja kuvia bugeista ja hitaasta ruudunpäivitysnopeudesta on ladattu viikonlopun aikana someen tuhansittain. Useilla videoilla esimerkiksi animaatioiden kanssa on ongelmia tai ne näyttävät huonosti tehdyiltä.

Koostevideo erilaisista animaatioihin liittyvistä ongelmista:

”Tämä on kököin animaatio, jota olen koskaan nähnyt”, kirjoittaa eräs pelaaja:

Suorituskykyä on myös esitelty laajalti. Monilla peli on pahimmassa tapauksessa jopa jumiutunut kesken toiminnan. Esille on nostettu myös hahmojen tai paikkojen piirtäminen ruudulle vasta, kun pelaaja on ihan vieressä.

IGN on esitellyt pelin surkeaa suorituskykyä erillisellä videolla, jolla ruudunpäivitysnopeus putoaa useissa tilanteissa jopa alle 20:n. Normaalisti peli pyörii 30 fps:llä, joka sekin on nykypäivänä heikko suoritus Pokémonin kaltaiselle pelille.

Heikko suorituskyky ei johdu Nintedo Switchin tehoista vaan pelintekijä GameFreakista, joka on tehnyt laiskaa jälkeä. Twitterissä on muistutettu uusien Pokémonien häviävän grafiikoissa ja suorituskyvyssä monille muille isoille Switch-peleille.

Pelien surkea toteutus näkyy esimerkiksi Metacriticissä. Kriitikoiden keskiarvosana on kohtuullinen 7,7/10, mutta käyttäjien antama pistemäärä vaivaiset 2,8/10, kun arvioita on jätetty 1029.

Pokémon Company tai GameFreak eivät ole kommentoineet pelien saamaa kritiikkiä.