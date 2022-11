Moderni klassikko­peli on Netflix-käyttäjille ilmainen: ”Valtaa ajatukset täysin ja tulee oikeasti painajaisiin”

Immortality on yksi vuoden yllättävimmistä pelitapauksista – hyvällä tavalla.

Videopelien uuden ajan mestariteos ei jää perinteiseen pc- ja konsolijulkaisuun. Immortalityn saa myös puhelimeen, jos on Netflixin asiakas.

Netflix tarjoaa ilmaiseksi tilaajilleen Immortality-pelin mobiiliversiota Android- tai iOS-käyttöjärjestelmälle.

Pelin saa ladattua Netflixin mobiilisovelluksen kautta. Sovelluksen etusivua selaamalla löytyy mainos Netflixin tarjoamista peleistä, ja sitä kautta pääsee suoraan sovelluskauppaan.

Pelaaminen vaatii aktiivisen Netflix-tilin, mutta ei internet-yhteyttä, jos K12-pelin on ladannut laitteelleen. Pelin hankkiminen mobiililaitteelle tapahtuu kahdessa osassa.

Ensin asennetaan sovellus tavalliseen tapaan sovelluskaupasta. Kun se avataan ensimmäisen kerran, alkaa 12 gigatavun lataus, jonka valmistuttua peli on valmis pelattavaksi.

Immortality on yksi vuoden 2022 yllättävimmistä pelitapauksista. Muun muassa Edge antoi pelille lehden historiassa harvinaisen täyden kympin arvosanan. Metacritic listaa kriitikoiden arvosanaksi 8,8/10. The Game Awardsissa peli on ehdolla muun muassa parhaasta kerronnasta.

Ilta-Sanomat kirjoitti Immortalitysta syyskuun alussa. Dekkaripelissä selvitetään, mihin katosi 1960-luvulla lupaava näyttelijä Marissa Marcel, joka teki kolme elokuvaa, joita ei koskaan julkaistu.

IS:n kuvaili Immortalitya syyskuisessa arviossaan näin:

Idea on katsoa pätkiä näistä elokuvista, niiden teosta, harjoituksista ja haastatteluista. Palapelimäisten klippien välillä liikutaan ja niitä löydetään lisää klikkaamalla hahmoja tai esineitä ruudulla. Siten siirrytään maagisesti kohtausten lävitse toiseen. Vyyhti aukeaa katselemalla, kelaamalla ja poukkoilemalla hetkestä ja tilasta toiseen. Kokonaisuus on hillitty ja hyytävä, raivokas ja eroottinen. Se valtaa ajatukset täysin ja tulee oikeasti painajaisiin. Tässä on tuore tapa pelata peliä ja katsoa ja eläytyä elokuvaan.

Pelin pc- ja Xbox-versio ovat myynnissä kaikille kuluttajille. Pc:lle sen saa Steamista ja Xboxille konsolin omasta kauppasovelluksesta.