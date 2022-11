TSM irtisanoi sopimuksensa vaikeuksiin ajautuneen FTX:n kanssa.

TSM on yksi esportsin isoimmista nimistä.

Yhdysvaltalainen esports-organisaatio TSM on irtisanonut 10-vuotisen ja 210 miljoonan dollarin arvoisen sponsorisopimuksen kryptovälittä FTX:n kanssa.

FTX ilmoitti 11. marraskuuta hakeutuneensa Yhdysvalloissa Chapter 11 -menettelyyn, joka vastaa suunnilleen suomalaista yrityssaneerausta. FTX oli yksi kryptomarkkinoiden suurimmista nimistä, joten yhtiön ilmoitus on ajanut koko alan paniikkiin.

– Seurattuamme tilanteen kehittymistä ja keskusteltuamme sisäisesti, keskeytämme välittömästi kumppanuutemme FTX:n kanssa. Tämä tarkoittaa sitä ettei FTX-brändäys näy enää missään organisaatiossamme, joukkueemme tai pelaajiemme someprofiileissa eikä pelipaidoissa, TSM kommentoi asiaa Twitterissä.

Samassa viestissä TSM kirjoitti organisaation olevan nykypäivään vakaa ja voittoa tekevä yritys. Megasopimuksen irtisanominen ei vaikuta millään tavalla organisaation tilanteeseen, yhtiö totesi.

Kommenttia on ihmetelty laajalti, sillä TSM:n on arvioitu saaneen sopimuksesta vuodessa 15–20 miljoonaa dollaria, mikä on huomattava osa yhtiön liikevaihdosta. Varsinkin kun suurin osa esportsin kärkinimistä tekee yhä miljoonatappioita vuodesta toiseen.

Osana sopimusta TSM joutui vaihtamaan nimensä muotoon TSM FTX ja ostamaan yhteistyön alkaessa kryptovaluuttoja FTX:n kautta. Krypto-ostoksiin käytettyä summaa ei ole tiedossa. TSM:n edustaja kertoi Washington Postille ettei yhtiön omistuksessa ole ollut kryptovaluuttoja sitten vuoden 2022 toisen neljänneksen.

Forbes arvioi keväällä TSM:n maailman arvokkaimmaksi esports-organisaatioksi 540 miljoonan dollarin arvolla. TSM tunnetaan League of Legends-, Rainbow Six Siege-, Apex Legends- ja Valorant-joukkueistaan. Yhtiö on tänä vuonna vähentänyt työvoimaansa kolmeen otteeseen, uutisoi Washington Post.