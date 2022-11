Elisa pudotti nolosti pallon suomalaisen CS-lähetyksensä kanssa yhtenä sen isoimmista päivistä, kirjoittaa Nico Hartikainen.

Teleoperaattorijätin Elisan järjestämä kaikkien aikojen suurin suomalainen Counter-Strike-turnaus, 200 000 dollarin Elisa Masters Espoo, alkoi eilen.

Ensimmäiset kaksi päivää (keskiviikko ja torstai) pelataan lohkovaihetta Elisan toimitiloissa Helsingin Kalliossa, sillä vasta pudotuspelien kohdalla ottelut siirtyvät yleisön eteen ja Metro-areenalle.

Pari niin sanottua ”harjoituspäivää” ennen h-hetkeä ja areenaa ovat kaiken perusteella tarpeellisia, sillä Elisan tuottama suomenkielinen lähetys turnauksesta oli keskiviikkona umpisurkeaa c-luokan räpellystä.

Äänet olivat lähetyksessä jatkuvasti myöhässä, pelikuva laitettiin ruutuun useasti jo matsin käynnistyttyä, välillä striimi muistutti diashow’ta, muutamaan otteeseen jäi kokonaisia kierroksia näyttämättä, pelikuvaohjaaja (tai tietokoneohjaus) oli useasti aivan pihalla tilanteesta...

Lista epäonnistumisista on pitkä. Esimerkkejä ongelmista voi katsoa muun muassa tästä, tästä, tästä ja tästä.

Suomalaislähetyksen tuotanto vaikutti muutenkin sellaiselta, että nyt on menty syystä tai toisesta helpoimman (ja halvimman) kautta. Otteluita ei esimerkiksi puitu kunnolla ennen tai jälkeen studiossa. Myös kuvanlaatu oli syystä tai toisesta englanninkielistä lähetystä selvästi heikompi.

Erikoisia ja ikäviä ratkaisuja, joista monia ei saatu korjattua 14 tuntia kestäneen lähetyksen aikana. Varsinkin kun suomalaisten suosikit eli HAVU ja ENCE kilpailivat molemmat A-lohkossa, joka on nyt jo ohi.

HAVU Gaming hävisi lohkovaiheessa kaikki viisi peliään. Metro-areenalla joukkue kilpailee Elisa Open Suomi 3 -mestaruudesta sunnuntaina.

Elisan turnaus on kansainvälinen ja englanninkielinen lähetys sen pääfokus. Siinä kaikki on toiminut lähtökohtaisesti hyvin. Hyvä niin!

Pallon pudottaminen kotimaisen lähetyksen osalta on kuitenkin iso pettymys, varsinkin kun katsojaluvut olivat koko päivän hyvällä tasolla. Mutta erityisesti siksi, että kyseessä on kotimainen toimija, joka järjestää ison turnauksen kotikentällään. Sen arvoista suomenkielistä lähetystä ei tarjottu katsojille keskiviikkona.

Paikan päällä järjestelyissä on ollut myös parantamisen varaa. Esimerkiksi keskiviikon ensimmäinen ottelu alkoi 30 minuuttia myöhässä aikataulusta. Kaiken kaikkiaan päivä kesti erilaisten taukojen ja teknisten ongelmien takia yli 12 tuntia useimmille joukkueille. HAVUlle yli 14 tuntia!

Klassista esportsia.

Vaikka turnauksen ensimmäinen päivä ei ollut varsinkaan suomalaisittain katsottuna mikään napakymppi, on suunta ylöspäin ja useat lähetyksessä nähdyt asiat helposti korjattavissa.

Mutta miten käy perjantaista sunnuntaihin Metro-areenalla? Lähtökohdat eivät ole parhaat mahdolliset, sillä kyseessä on vasta Suomen esports-historian toinen areenatapahtuma.

Syksyllä 2019 järjestetyn ja epäonnistuneen Arctic Invitationalin taustalla oli paljon samoja tekijöitä, jotka ovat varmasti ottaneet opiksi parin vuoden takaisesta. Pitkiin teknisiin ongelmiin ei ole areenalla varaa.

Elisan mukaan lipunmyynti on sujunut hyvin, joten Metro-areenalle sopii odottaa jopa yli 3000 maksavaa asiakasta päivittäin. Se, millainen tunnelma areenalla on viikonloppuna, on katsojien ja myös Elisan käsissä.