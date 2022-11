ENCEn pitää voittaa Astralis ja Fnatic, jos se tahtoo pelata sunnuntain finaalissa.

Suomalaisen ENCE-organisaation joukkue on kansainvälinen, mutta valmentajana toimii suomalainen Eetu ”sAw” Saha (oikea reuna).

Metro-areenalle huipentuvan Counter-Strike-turnauksen Elisa Masters Espoon pudotuspeliparit ovat selvinneet.

A-lohkon voitti Sprout, ja muut jatkopaikat nappasivat ENCE ja BIG. B-lohkon vei nimiinsä puolestaan Fnatic ennen 500-joukkuetta ja Astralista.

Ulkona turnauksesta ovat lohkovaiheen jälkeen suomalainen HAVU Gaming, ranskalainen HEET, eurooppalainen GamerLegion, portugalilainen SAW, kosovolainen Bad News Eagles sekä jenkkijoukkue Complexity.

FAKTA Elisa Masters Espoo (pudotuspelit) Pe 18.11. klo 16.30: 500 – BIG Pe 18.11. klo 20.00: ENCE – Astralis La 19.11. klo 16.30: Sprout – 500/BIG Su 20.11. klo 20.00: Fnatic – ENCE/Astralis Su 20.11. klo 20.00: Finaali Elisa Esports näyttää kaikki ottelut suorana ja suomeksi Twitchistä.

Pudotuspelikaavion alempi puolisko on selvästi nimekkäämpi, kun ENCE, Astralis ja Fnatic kilpailevat keskenään finaalipaikasta. Astralis ja Fnatic pelaavat molemmat varapelaajien kanssa, mutta pelaajien kokemus riitti viemään molemmat playoffeihin.

Toisen puoliskon suosikki on Sprout, sillä BIG pelaa niin ikään varapelaajansa kanssa. 500 on kuitenkin mielenkiintoinen altavastaaja, joka on netissä useasti kurittanut tunnettuja nimiä.

Suomen kaikkien aikojen suurin esports-turnaus päättyy Metro-areenalle, johon odotetaan tuhansia katsojia joka päivä. Mestari palkitaan 100 000 dollarin lisäksi paikalla alkuvuodesta 2023 pelattavaan IEM Katowice -megaturnaukseen.