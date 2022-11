Venäjällä halutaan kieltää pelit, jotka esittelevät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä positiivisessa valossa.

Apex Legends on suosittu verkkoräiskintä. Pelissä on useampi hahmo, jotka kuuluvat seksuaalivähemmistöön. Kuvassa Valkyrie-hahmo, joka on lesbo.

Venäjä haluaa kieltää ”LGBT-propagandan” levittämisen kokonaan, uutisoi BBC.

Tällä hetkellä LGBT-aiheisen sisällön jakaminen alaikäisille on laitonta, mutta se ei riitä Venäjälle. Kieltoa tehostettaisiin suurilla sakoilla ja jopa vankeustuomiolla. Ulkomaalaisten kohdalla lain rikkominen voisi tarkoittaa karkotusta maasta.

Lakimuutosta koskeva ensimmäinen ehdotus äänestettiin jo läpi Venäjän duumassa. Muutosta on ajanut muun muassa duuman kasvatuskomiteaan kuuluva Jana Lantratova, jota venäläinen Gazeta-lehti on haastatellut asiaan liittyen.

Uuden lain myötä moni suosittu peli kiellettäisiin myös kokonaan Venäjällä. Lantratova nimesi Gazetalle muun muassa verkkomoninpelit Overwatchin ja Apex Legendsin, PlayStation-hittisarja The Last of Usin, suositun Assassin’s Creed -sarjan eri osia sekä erittäin kehutun Life is Strangen.

– Näissä peleissä on homoja, lesboja, transsukupuolisia ja biseksuaaleja, Lantratova sanoi Gazetalle.

Ria Novostin mukaan vireillä on myös ehdotus, joka kieltäisi väkivaltaiset, huumeita esittelevät ja pornografiaa sisältävät pelit. Tällöin estolistalle joutuisi muun muassa supersuosittu Grand Theft Auto V ja todennäköisesti myös myyntihitti Call of Duty.