Aleksi Virolainen lataa suorat sanat Suomi-CS:stä: ”Ollaan nyt oikeasti rehellisiä...”

Aleksi Virolainen ei turhia kaunistele, kun hän kertoo mielipiteensä Suomi-CS:n nykytilanteesta.

Suomalaisen Counter-Striken hätätila on puhuttanut viime kuukausina paljon. Menestyksen mittarina on useasti pidetty HLTV.orgin ylläpitämää maailmanlistaa, joka näyttää 30 parasta joukkuetta. Ulkopuolisten sijan näkee ainoastaan joukkueen HLTV-profiilin kautta.

Top30-listalla on nähty viimeksi suomalaisjoukkue kevätkesällä 2021, kun HAVU oli parhaimmillaan sijalla 14. Kesäkuun 2021 jälkeen on ollut hyvin hiljaista.

HAVU on tällä hetkellä sijalla 66. Elokuussa perustetun JANO Esportsin korkein sijoitus on ollut 69. Pillit pussiin heittäneen KOVA Esportsin historian parhaaksi sijoitukseksi jäi 54.

Kansainvälisissä joukkueissa pelaavista suomalaisista HLTV.orgin listalla on nähty tänä vuonna ainoastaan Aleksi ”Aleksib” Virolainen, joka kertoi Ilta-Sanomille ajatuksistaan Suomi-CS:n ahdingosta.

Aleksi Virolainen, pelottaako Suomi-CS:n tilanne?

– Kyllä. Oon kysellyt pelaajilta, jotka kuuluu tähän samaan kastiin, että mitä tapahtuu ja mikä on homman nimi. Henkilökohtaisesti oon tullut siihen lopputulokseen, että Suomi kaipaa vaan enemmän liiduja (pelinjohtajia) tai yksilöitä, jotka tuovat joukkueen yhteen tavalla tai toisella.

– Saattaa kuulostaa ylimieliseltä, mutta laitetaan kysymys näinpäin: Onko oddsit (kertoimet), et kaikki nämä suomalaispelaajat jengeissä on mukamas niin huonoja, että Suomen paras joukkue on... mitä se on... rank 66? Ja seuraava on melkein rank 200?

– Vai johtuuko se siitä, ettei siellä ole niitä palasia, jotka tuo kaikki yhteen? Yksinkertaisesti meidän taso ei vaan ole näin huono. Kaikki tietää, että pystytään parempaan.

25-vuotiaan Virolaisen mielestä muutamalla suomalaisjoukkueella on kasassa kokoonpano, jolla olisi potentiaalia menestyä, jos puuttuva palanen löytyisi.

Hän vertaa tilannetta Tanskaan, jolla on mennyt jo pidemmän aikaa hyvin. Suomi ja Tanska ovat menestykseltään aivan eri tasolla siitä huolimatta, ettei pelaajien välisessä taitotasossa ole suuria eroja Virolaisen mielestä.

– Jotkut suomalaispelaajat ovat yksilötaidossa tanskalaisten edellä. Joukkuepelaajina tanskalaiset ovat kuitenkin sitten parempia. Majoreilla oli peräti 17 tanskalaispelaajaa!

– Tanskassa tuntuu kuitenkin olevan enemmän sellaisia tyyppejä, jotka tuo koko helahoidon yhteen ja saa tehtyä siitä jotain. Se on se erottava tekijä.

Virolainen kertoo katsoneensa jopa suomalaisjoukkueiden vodeja (ottelutallenteita) saadakseen paremman kuvan tilanteesta. Hän arvelee oman identiteetin ja pelipalvelimella tarvittavan itsevarmuuden puutteen olevan asia, joka vaikuttaa monen joukkueen tekemiseen.

Sami ”xseveN” Laasanen (vasemmalla) ja Aleksi ”allu” Jalli lukeutuvat Suomen kokeneimpiin ja menestyneimpiin pelaajiin. Laasanen pelaa HAVUssa ja Jalli JANOssa.

Kesken haastattelun Virolainen vakavoituu:

– Ollaan nyt oikeasti rehellisiä... Suomiskene on tällä hetkellä aika in shambles (palasina). HAVUlla oli paikat RMR:ään (major-karsintaan), joka olisi tietyllä tapaa voinut muuttaa kaiken. Mutta sitä ei tapahtunut.

– Näytönpaikkoja on nykyisin vähemmän, mutta niitä ei myöskään saada hyödynnettyä. Ei tätä tilannetta voi mitenkään sugarcoattaa (kaunistella).

– Itsekin petyin, kuinka pahasti mokasimme (NiPillä) majorin Legends-vaiheessa. Tuntui siltä ettei me oltu joukkueena läsnä vaan pelattiin laput silmillä. Ei pelattu joukkueena tai autettu toisiamme.

– Siinä hetkessä mietin, mitä olisin voinut tehdä paremmin ettei niin olisi tapahtunut. Ollaan sen jälkeen käyty turnaus läpi joukkueena, ja nyt on luottavaisempi olo jatkoa varten.

31-vuotias Jesse ”zehN” Linjala pelaa HAVUssa, jolla on takana vaikea vuosi.

Virolainen ihmettelee myös, miten tasoerot ovat Suomen sisällä nykyisin niin pienet. Hän nostaa esimerkkinä vanhat joukkueensa eli HAVUn ja ENCEn, jotka molemmat dominoivat kotimaan turnauksia aikoinaan Virolaisen alaisuudessa.

– Assytkin tuli ulkomailta voittamaan Into The Breach. Totta kai sekin oli iso pettymys, kun ei saatu kruunattua Suomen ykkösjoukkuetta.

– Harmittaa tää tilanne ihan helvetisti. Meiltä pitäisi saada kasaan top20-jengi, koska pelaajat on niin hyviä, mutta miten ne palaset saisi osumaan yhteen? En tiedä.

– Jopa Suomen suurin organisaatio ENCE on siirtynyt kansainvälisille kentille ilman yhtään suomalaispelaajaa, joka kertoo myös omiaan nykytilanteesta.

Virolainen muistuttaa hänen tietojensa ja ymmärryksen olevan pitkälti suomiskeneen kuuluvilta kavereiltaan kuulemiensa juttujen varassa, koska hän ei itse ole pitkään aikaan pelannut suomalaisjoukkueissa tai näitä vastaan.

Suomessa on ollut jo hetken aikaa nähtävillä poikkeuksellinen tilanne, jossa ei ole selkeitä tähtiä kaikkiin rooleihin, sanoo Virolainen.

Virolaisen seuraa innolla, mitä 16-vuotias superlupaus Jimi ”Jimpphat” Salo ja ENCEn akatemiaprojekti tekevät seuraavaksi. Hän näkee molemmissa paljon potentiaalia Suomi-CS:n tulevaisuutta ajatellen.

– Jimpphatin saaminen Suomeen olisi kova juttu, mutta se vaatisi hänelle myös lupaavan joukkueen. Hän ei yksinään saa Suomi-CS:ää nousuun. On ollut myös hienoa nähdä, miten tyhjistä rakennettu akatemia pärjää Suomen parhaiden rinnalla.