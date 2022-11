Microsoftin ja Activision Blizzardin jättimäistä yrityskauppaa tutkitaan Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa.

Euroopan komissio aloittaa tutkinnan Microsoftin ja peliyhtiö Activision Blizzardin välisestä 68,7 miljardin dollarin (noin 68 miljardin euron) yritysostosta.

Activision ilmoitti tammikuussa ostavansa pelialan jättiläisiin kuuluvan Activision Blizzardin, joka tunnetaan Call of Dutyn lisäksi muun muassa World of Warcraft- ja Overwatch-pelisarjoista. Microsoft ilmoitti tuolloin uskovansa kaupan varmistuvan kesäkuuhun 2023 mennessä.

Komissio pelkää megakaupan vähentävän kilpailua peliekosysteemissä. Microsoft on merkittävä toimija pelialalla, sillä Windows-käyttöjärjestelmä on pc-pelaajien suosikki ja Xboxilla on myös vahva jalansija konsolimarkkinoilla.

Erityisesti komissio on huolissaan, että Microsoft voisi rajoittaa Activision Blizzardin suosikkisarjojen julkaisua kilpailevilla alustoilla tai jopa jättää pelejä kokonaan julkaisematta. Tästä on ollut huolissaan muun muassa Xboxin ykköskilpailija PlayStation, jonka takana on japanilaisjätti Sony.

Komissio viittaa tarkemmin suurella budjetilla tehtyihin niin sanottuihin AAA-luokan peleihin, kuten Call of Dutyyn, joka on ollut pitkään suositumpi PlayStationilla kuin Xboxilla. Microsoft-pomo on sanonut CoDin pysyvän jatkossakin pleikkarilla.

Euroopan komissiolla on nyt 90 päivää aikaa tehdä päätös. Takaraja on 23. maaliskuuta 2023. Megaluokan yrityskaupan on tarkoitus toteutua kesäkuuhun 2023 mennessä.

Yrityskauppa on jo saanut hyväksynnän Brasiliassa ja Saudi-Arabiassa, mutta muun muassa Yhdysvaltain kauppakomissio ja Iso-Britannia ovat ilmoittaneet tutkivansa kauppaa ja sen vaikutuksia tarkemmin. Nyt listaan voidaan lisätä Euroopan komissio.

Kaupan toteutuessa Microsoftista tulisi pelialan kolmanneksi suurin yritys Tencentin ja Sonyn jälkeen.