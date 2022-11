Erittäin kehuttu Shadow Tactics -peli päästää pelaajan muun muassa ninjan ja samurain saappaisiin.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun sijoittuu Edo-kauden Japaniin ja vuoteen 1615.

Kehuttua Shadow Tactics: Blades of the Shogun -peliä jaetaan parhaillaan ilmaiseksi pc:lle Epic Gamesin pelikaupassa.

K16-ikärajan saanut taktinen hiiviskelypeli heittää pelaajan Edo-kauden Japaniin, jossa ohjataan varjoissa hiipivää joukkoa. Sen kaikilla viidellä hahmolla, kuten ninjalla ja samurailla, on omat erityistaitonsa.

Pelissä suoritetaan tehtäviä, jotka vaativat tunkeutumista muun muassa linnoihin ja metsäleireihin. Lähestymistapoja on useita erilaisia, joten pelaaja pääsee kokeilemaan luovuuttaan. Omalaatuinen peli on kuvattu yläviistosta.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun on saanut kriitikoilta ja pelaajilta Metacriticissä arvosanaksi mainion 85/100. Steam-käyttäjien tuomio pelistä on ollut ylivoimaisen myönteinen reilun 25 000 arvion jälkeen.

Pelin saa lunastettua veloituksetta, kunhan sen lataa torstaihin 17.11 kello 18.00 mennessä. Lunastaminen edellyttää Epic-tilin luomista ja asiakasohjelmiston asentamista, mutta näistä molemmat ovat ilmaisia.

Epic tarjoaa lisäksi ilmaiseksi hyvän mielen Alba-seikkailupeliä, joka on saanut kohtalaiset arvostelut. Alban takana on BAFTA-palkittu Monument Valley -pelistudio.