”Mestariteos”, kriitikoiden arvosana 94/100 – vuoden ehkä paras peli julkaistiin tänään

God of War Ragnarök vai Elden Ring? Toinen niistä on vuoden 2022 paras peli, jos uskotaan kriitikoita.

PlayStationin yksi vuoden odotetuimmista peleistä, ellei jopa se odotetuin, on julkaistu tänään.

God of War Ragnarök on jatkoa vuonna 2018 julkaistulle God of Warille, joka hurmasi pelaajat eeppisellä tarinalla ja valloittavilla hahmoilla. Kolmannen persoonan toimintaseikkailu Ragnarök jatkaa melkein suoraan siitä, mihin edellinen osa päättyi.

rutisen alussa löytyvältä videolta voit katsoa, miltä K18-peli näyttää. Ilta-Sanomien arvion pelistä voi lukea alta.

Lue lisää: K18-peli­arvostelu: God of War Ragnarök on kuin elo­kuvaa katsoisi – poikkeuksellinen toteutus tekee pelaamisesta nautintoa

Ragnarök on saanut IS:n lisäksi loistoarviot myös kansainvälisiltä pelimedioilta. Metacritic listaa pelille 126 arviota, joiden keskiarvo on uskomaton 94/100.

Gameblog.fr ja Videogamer kutsuivat peliä ”mestariteokseksi”. IGN Japan kirjoitti pelin tarjoavan tajunnanräjäyttävän kokemuksen, ”johon vain videopeli pystyy”.

Peliä on yleisesti ottaen kehuttu erityisesti sen elokuvamaisesta toteutuksesta, jossa yhdistyvät erinomainen tarinankerronta, näyttävät grafiikat, toiminta ja hahmojen väliset henkilökemiat. Lisäksi kriitikoiden mielestä peli on käytännössä parantunut kaikilla muillakin osa-alueilla edeltäjiinsä verrattuna.

Moitteita on annettu enimmäkseen pomovihollisten kierrättämisestä sekä yksinkertaisista pulmatehtävistä, joita on liikaa. Lisäksi tarina ja sen etenemistahti ei ole miellyttänyt kaikkia.

Maailmankäärme Jörmungandr on entistäkin suurempi.

Vuoden 2022 uusista pelijulkaisuista Ragnarökin edelle yltää ainoastaan keväällä julkaistu fantasiatoimintaroolipeli Elden Ring, joka sai kriitikoilta piirun verran paremmat pisteet: 96/100.

Taistelu vuoden 2022 -peli palkinnoista käydäänkin yksinomaan Ragnarökin ja Elden Ringin välillä. Elden Ringin etu on se, että peli julkaistiin pc:lle, PlayStation 4:lle ja 5:lle, Xbox Onelle sekä Xbox Seriesille.

God of War Ragnarök on sen sijaan PlayStation 4:n ja 5:n yksinoikeuspeli, joka vuosien päästä saapunee todennäköisesti hieman paranneltuna myös pc:lle.