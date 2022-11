Netflix julkaisi suomalaisten Stranger Things -pelin

Stranger Things -sarjaan perustuva mobiilipeli on saatavilla vain Netflix-tilaajille.

Suomalainen peliyhtiö Next Games on tuonut takaisin uudelleenjulkaisuna supersuosittuun Netflix-sarjaan Stranger Thingsiin perustuvan mobiilipelinsä.

Netflix-asiakkaat voivat ladata Stranger Things: Puzzle Talesin maksutta Androidille ja iOS:lle. Pelissä ei ole mainoksia tai mikromaksuja.

Peli julkaistiin alun perin jo vuonna 2021, mutta se vedettiin pois sovelluskaupoista Netflixin ostettua suomalaisstudion alkuvuodesta 2022. Nyt julkaistussa Netflix-versiossa on uutta sisältöä sarjan tänä vuonna julkaistulta neljänneltä kaudelta.

Kyseessä on tarinavetoinen pulmapeli, jossa nähdään sarjasta tuttuja hahmoja, paikkoja ja yliluonnollisia hirviöitä. Tavoitteena on rakentaa joukkue, josta on nujertamaan demogorgonit ja muut hirviöt.

Pelissä kerätään pisteitä laittamalla jalokiviä vähintään kolme vierekkäin. Tarpeeksi pisteitä saatuaan pelaaja voi iskeä hirviöitä eri hahmoilla, joilla on käytettävissä omat uniikit kykynsä. Stranger Things: Puzzle Talesia voisi kutsua yhdistelmäksi Candy Crushia ja geneeristä roolipeliä.

Netflix on viimeisen vuoden aikana laittanut runsaasti paukkuja peliaiheiseen sisältöön. Suurista sijoituksista huolimatta yhtiön pelit eivät ole toistaiseksi nauttineet kovin suuresta suosiosta palvelun tilaajien keskuudessa.