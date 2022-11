Pelaajien rakastamaa K18-peliä jaetaan hetken ilmaiseksi

Warhammer: Vermintide 2 -pelin saa ilmaiseksi, kunhan toimii nopeasti.

Steam-käyttäjät voivat lunastaa parin päivän ajan ilmaiseksi kehutun Warhammer: Vermintide 2 -pelin sekä Chaos Wastes -lisäosan.

Ensimmäisen persoonan toimintapelissä pääsee viiden eri hahmon ohjaksiin, joilla taistellaan apokalyptisessa Warhammer Fantasy Battles -maailmassa. Ideana on selvitä elossa läpi kentästä, joka pursuaa erilaisia vihollisia. Pelaajaa palkitaan säännöllisesti uusilla kevyillä, aseilla ja esineillä.

Peli on tarkoitettu pelattavaksi yhteistyömoninpelinä muiden kanssa, mutta sitä voi tahkoa myös tönkön tekoälyn kanssa. Ilman internet-yhteyttä peli ei kuitenkaan toimi.

Synkän ja verisen lähitaistelupelin ikäraja on syystäkin K18. Steamissa pelin saama vastaanotto on yli 90 000 arvion jälkeen erittäin myönteinen. Arvioissa on kehuttu erityisesti taistelemista ja kenttäsuunnittelua.

Ilmaistarjous päättyy 7. marraskuuta kello 20 Suomen aikaa. Pelin normaalihinta on 28 euroa.