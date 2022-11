PSVR2-virtuaalitodellisuuslasit maksavat Euroopassa peräti 600 euroa.

Sony aloittaa odotetun PlayStation VR2 -virtuaalitodellisuuslasien myynnin maailmanlaajuisesti 22. helmikuuta 2023.

PlayStation 5:lle tarkoitettujen lasien myyntihinta on Euroopassa 600 euroa. Sillä saa lasit, kaksi laitteelle tarkoitettua Sense-ohjainta ja stereokuulokkeet.

Lasien myyntihinta on jopa enemmän kuin mitä itse konsoli maksaa. Suomessa esimerkiksi Telia ja Verkkokauppa.com myyvät levyasematonta konsolia 500 eurolla ja levyasemallista 600:lla. Sonyn virallinen suositushinta PS5:lle on Euroopassa mallista riippuen joko 450 tai 550 euroa.

Hinta on saanut tylyn vastaanoton muun muassa PlayStation Twitter-tilin kommenttikentässä – varsinkin, koska ne eivät tue aiempia PSVR-pelejä eikä mukana tule yhtään peliä. Lisäksi moni odottaa Sonyn kommentoivan lasien mahdollista yhteensopivuudesta pc:n kanssa.

PSVR2:n näkökenttä on noin 110 astetta ja ruudunpäivitysnopeus 90/120 hertsiä. Oled-näyttöjen tarkkuus on 2000 x 2040 pikseliä per silmä.

Laseissa on myös värinätoiminto, sisäänrakennettu mikrofoni ja paikka kuulokepiuhalle. Liikkeentunnistimia on yhteensä kuusi (kolme gyroskooppia ja kolme kiihtyvyysmittaria).

Aiempiin PSVR-laseihin verrattuna laitteesta on saatu kevyempi, ohuempi ja linssit ovat säädettäviä. Laseissa on myös tuuletusaukko pidempiä pelisessioita ajatellen. Kuulokkeet toimivat PS5:n kanssa usb-c:tä hyödyntäen.