IEM Rio Major 2022 -turnauksen yleisön toiminta puhuttaa.

ESL on joutunut puuttumaan brasilialaisyleisön käytökseen parhaillaan pelattavassa Counter-Striken major-arvoturnauksessa, uutisoi HLTV.org.

Turnausjärjestäjä poisti tiistaina pelatun Imperial-Cloud9-ottelun aikana hetkeksi aikaa kartan ja pelaajien ääriviivat (xray) paikan päällä olevalle yleisölle näytettävästä tv-kuvasta.

Syynä oli brasilialaisyleisö, joka on yrittänyt huutamalla auttaa omiaan eli kyseisessä ottelussa Imperialia.

Auttavia huutoja on kuulunut yleisöstä käytännössä kaikissa otteluissa, joissa brasilialaisjoukkue on pelannut toisen maan joukkuetta vastaan. Brasilialaisyleisö on hyvin vahvasti omiensa puolella.

Yleisö on yrittänyt huudoillaan esimerkiksi kertoa pelaajille, jos nämä katsovat seinän läpi toista pelaajaa. Alla yksi lukuisista esimerkeistä, joita on nähty parin päivän aikana.

Kartan ja xrayn poistaminen käytöstä on kova ratkaisu, sillä se vaikuttaa merkittävästi katsojakokemukseen. ESL palautti kartan ja xrayn yleisön iloksi kesken ottelun.

ESL on valmis toistamaan tempun, jos yleisö yrittää vaikuttaa ottelun tapahtumiin huudoillaan. Se, miten pitkälle ESL on valmis menemään rehtiä kilpailua ajatellen, jää nähtäväksi.

Brassiyleisön harmiksi kaksi kolmesta paikallisesta joukkueesta on jo ulkona turnauksesta. Menestyspaineet ovat nyt FURIAn harteilla.