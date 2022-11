The Last of Us -sarja saa ensi-iltansa tammikuussa 2023, jos HBO Maxin sivuja on uskominen.

HBO on lipsauttanut HBO Max -sovelluksen kautta julki kovasti odotetun The Last of Us -sarjan aloituspäivän, uutisoi The Verge.

HBO Maxin yhdysvaltalaisversioon ladatun maistiaispätkän kuvauksessa sanotaan sarjan alkavan sunnuntaina 15. tammikuuta 2023, Euroopassa siis vasta maanantain puolella.

The Last of Us on HBO:n ensi vuoden suurimpia sarjoja, mistä kertoo arvokas sunnuntai-illan esitysaika – jos siis lipsautus pitää paikkansa.

HBO ei ole toistaiseksi vahvistanut sarjan aloituspäivää. Virallisesti sarjalle on annettu julkaisuajaksi ainoastaan vuosi 2023. Sama tieto on myös HBO:n sarjasivulla.

Sarja perustuu samannimiseen PlayStation-pelisarjaan, jota on julkaistu kaksi osaa. Molemmat ovat olleet arvostelu- ja myyntimenestyksiä.

Siinä seurataan nelikymppisen Joelin (Pedro Pascal) ja teini-ikäisen Ellien (Bella Ramsey) matkaa sieni-infektion runtelemassa post-apokalyptisessa maailmassa. Joelin pitää saada kuljetettua Ellie Yhdysvaltojen läpi Tulikärpäset-nimisen vastarintaliikkeen luokse.

Selviytyneet ovat muodostaneet omia yhteisöjä, mutta vaaraa tuovat ihmisten lisäksi tartutetut eli zombit, jotka liikkuvat valtoimenaan luonnon takaisin valtaamassa maailmassa. Matkan varrella kaksikko tapaa tuttuja ja tuntemattomia. Eikä kaikki ole sitä miltä näyttää.

Tv-version ovat käsikirjoittaneet ja luoneet Craig Mazin sekä Neil Druckmann. Mazin muistetaan HBO:n palkitun Chernobyl-sarjan luojana. Druckmann on puolestaan kirjoittanut ja ohjannut molemmat The Last of Us -pelit.