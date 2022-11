Vielä syyskuun alussa näytti siltä, että kaikkien aikojen odotetuin Counter-Striken major-arvoturnaus pelataan ilman suomalaispelaajaa.

Sitten 9. syyskuuta Ninjas in Pyjamas pudotti todellisen siirtopommin: Aleksi ”Aleksib” Virolainen liittyy välittömästi ruotsalaisjoukkueen uudeksi pelinjohtajaksi. Kuukautta myöhemmin joukkue varmisti Virolaisen johdolla suoran paikan IEM Rio Major 2022:n toiseen lohkovaiheeseen eli 16 parhaan joukkoon.

– Se fiilis, että pysyy tällä tasolla ja että saatiin taas suomalaispelaaja majoreille... Tällaiset etapit tuntuvat henkilökohtaisesti tärkeiltä, vaikkei olekaan tullut voitettua turnauksia, Virolainen kertoo Ilta-Sanomille viikkoa ennen majoria.

25-vuotias odottaa innolla otteluiden alkamista Riossa. Brasilia tunnetaan yhtenä intohimoisimmista CS-maista, joten jo lohkovaiheiden aikana otteluita seuraavat paikan päällä tuhannet fanit.

– Rio tulee varmaan olemaan kaikkein eeppisin major! Meillä on honeymoon period (kuherruskuukausi) vielä menossa, joten toivotaan, että pärjätään majoreilla. Tulee olemaan haastavaa, mutta itselläni on tosi hyvä fiilis.

Lue lisää: Aleksi Virolainen kuuli kesä­lomansa alussa, ettei häntä tarvita enää – sitten ura sai toisen yllättävän käänteen

Ruotsalaisjoukkue on pelannut Virolaisen alaisuudessa vain viisi ottelua, joten NiP on yksi turnauksen mustista hevosista.

Virolainen uskoo vähäisen ottelumäärän olevan selvä etu joukkueelle, koska vastustajilla ei ole materiaalia, jota tutkia.

– Mahdollisuudet on helposti top8:aan, jos ei rikota meidän seedausta [ennakkosijoitusta]. Pitää vaan olla heti hereillä, koska niillä ekoilla matseilla (paras yhdestä) on tosi paljon väliä.

Suomalaisjohtaja uskoo joukkueensa pystyvän käytännössä mihin vaan, mutta ensimmäinen tavoite on päästä pudotuspeleihin. Sen jälkeen mennään peli kerrallaan.

– Tietyllä tapaa on aina sellainen fiilis pudotuspeleissä, että mitä vaan voi tapahtua. Ihan vaan, koska olen kokenut sen ENCEn kanssa. Voitettiin ENCEllä kahdesti altavastaajana (IEM Katowice 2019), mutta kun oli mahikset, niin hävittiin Renegadesille (StarLadder Berlin 2019), Virolainen päättää lauseensa hieman naureskellen.

Lue lisää: Kaikkien aikojen CS-turnaus alkaa Riossa – näin näet ottelut suomeksi

NiPin yksi suurimmista haasteista Brasiliassa on terveys, sanoo Virolainen. Pelaajat ovat olleet viime aikoina kipeänä vuoronperään. Osa on ollut selvästi sairaampia kuin toiset.

– Toivotaan, että saadaan pelin ulkopuoliset asiat kuntoon ennen matsien alkua. Ei olla myöskään vielä hävitty tällä linarilla (kokoonpanolla). En usko että siihen reagoidaan mitenkään erikoisesti, mutta sekin pitää vielä kokea, Virolainen muistuttaa hieman naureskellen.

Suomalaistähti listaa kovimmiksi haastajiksi FaZen ja Na’Vin kaltaiset meganimet. Majoreilla on perinteisesti nähty isojakin yllätyksiä altavastaajilta, joten kaikkiin suhtaudutaan yhtä vakavasti.

– Kaikki käyttävät ässät hihasta, joten kenelläkään ei ole nyt tekosyitä, jos ei tule menestystä. FaZe ja Na Vi ovat isoja päänahkoja. Jos joku yllättäjä pitäisi nimetä, niin varmaan joku brassijengi yleisön takia. Se yleisö voi olla tosi härski ei-brasseille.

Virolainen nousi otsikoihin jo ennen turnausta, kun uudet major-aiheiset virtuaalitarrat lisättiin peliin. Virolaisen tarrassa lukee hänen nimimerkkinsä lisäksi "biskela”, joka on brasilialaisten antama lempinimi suomalaiselle. Paikalliset fanit olivat haltioissaan kunnianosoituksesta.

Lissabonissa näin jo paljon faneja, jotka tulivat kertomaan ja kyselemään, että tiedänkö biskelasta. Jengi huutaa sitä varmaan kun näkevät minut, joten pakkohan se oli ikuistaa peliin.

Rio-tarra on ensimmäinen pitkästä aikaa, joka on henkilökohtaisesti iso juttu. Se on vaan niin siistiä, että on tällainen fanien keksimä lempinimi.