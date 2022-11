G2:ssa vietetyt kuukaudet opettivat paljon Aleksi ”Aleksib” Virolaiselle, joka johtaa nyt ruotsalaisjoukkuetta.

Aleksi ”Aleksib” Virolainen shokeerasi CS-maailman syyskuussa siirtymällä Ninjas in Pyjamasin pelinjohtajaksi.

Heinäkuussa Counter-Strike-pelaajien kesätauon alkaessa jysähti, kun G2 Esportsin silloinen pelinjohtaja Aleksi ”Aleksib” Virolainen ilmoitti saaneensa luvan etsiä uutta joukkuetta.

G2:lla oli takana vaikea ajanjakso, mutta Virolaisen ilmoitus sai silti monet hieromaan silmiään. Varsinkin kun G2 tai joukkuetoverit olivat aivan hiljaa asiasta.

Se oli toinen lomapäivä kun kuulin, ettei ura jatku G2:ssa. Sain nopeasti erilaisia tarjouksia, joista yksi oli ihan hyvä, mutta vain kuusi päivää aikaa tehdä päätöksen. Siinä oli sellainen kiireen tunne, etten pystynyt tekemään harkittua päätöstä niin nopeassa ajassa, Virolainen muistelee kesälomansa alkua Ilta-Sanomille. Oli pakko ottaa askel tai kaksi taaksepäin ja miettiä asioita ihan rauhassa. Reflektoin siinä kesällä aika paljon. Piti löytää sellainen mielentila, että jaksan grindata taas paljon tulevaisuudessa. Miettiä, että mitä oppeja ottaa mukaan G2:sta ja muista edellisistä joukkueista.

G2-pätkä ei ollut Virolaisen uran onnistuneimpia, mutta hän ei koe sen tahrineen mainettaan.

G2:n ensimmäinen iso turnaus Virolaisen kanssa päättyi hopeaan, mutta sitten tulokset laskivat hiljalleen. Viimeinen turnaus G2-paidassa päättyi jo ennen pudotuspelejä.

– Opin siellä tosi paljon pelaajana, mutta tajusin myös, mitä en halua olla liiduna. En ollut täysin mukavuusalueellani siellä pelatessani. Annoin mielestäni liikaa siimaa, ja sitä oli vaikea sitten enää ottaa takaisin.

Virolainen ei pidä seitsemän kuukauden G2-ajanjaksoa epäonnistuneena uraansa ajatellen, vaikka tulokset jäivätkin kaikkien odotuksista. Pelinjohtajana suomalainen oli useasti kritiikin kohteena ja keskustelun ytimessä.

– Syytän joistain jutuista itseäni, mutta kaikille asioille ei voi mitään. Siellä oli jotenkin vähän outoa... Tuntui, että oli paineita, jollaisia en ollut aiemmin kohdannut. Paineet vaikuttivat liikaa asioihin, Virolainen purkaa ajatuksiaan.

Kesäloman lähestyessä loppua Virolaisen syliin tipahti tarjous ruotsalaiselta Ninjas in Pyjamasilta. Joukkue oli jo hetken aikaa miettinyt isompaa muutosta ja joukkueen identiteetin uudistamista, joka onnistui kun Virolainen vapautui markkinoille.

Virolainen mietti, että jos hän tämän sivuuttaa, tuleeko tarjouksia enää myöhemmin? Hän totesi NiPin olevan tässä kohtaa uraa paras mahdollinen vaihtoehto. Varsinkin kun kaikki vaikutti hyvältä ja toimisto on naapurimaassa.

– NiPissä on mennyt vasta kuukausi, mutta huomaan nyt jo erilaisen ilmapirin ja lähestymistavan, jotka ovat paljon lähempänä sitä, mihin olen tottunut. Kotoisa fiilis. On ihan uudenlaista motivaatiota, kun on päässyt takaisin ”vanhaan”, Virolainen kertoo nykyfiiliksistään.

G2:n tähtikokoonpanon piti voittaa mestaruuksia. Ensimmäinen turnaus toi heti finaalipaikan, mutta sen jälkeen tulokset laskivat.

Suomalaistähden liityttyä joukkueeseen NiPissä on alettu puhua englanniksi pelin aikana. Toinen suuri muutos on Fredrik ”REZ” Sternerin siirtyminen tarkkuuskivääripelaajaksi. Sternerin päätös sai jonkin verran ihmettelyä, koska hän on yksi maailman parhaista kivääripelaajista.

Virolainen myös ihmetteli ja jopa kyseenalaisti muutoksen, mutta hänen mielipiteensä muuttui hänen saatuaan vastauksia. Sterner oli miettinyt asiaa jo hetken aikaa, mutta nyt vasta suomalaisen tultua avautui tilaisuus vaihtaa roolia.

Suomalaisjohtaja uskoo Sternerin pärjäävän uudessa roolissaan, vaikka tällä on vielä paljon opittavaa. Hän näkee ruotsalaisessa potentiaalia ja samanlaista monipuolisuutta kuin vaikka Ilja ”m0nesy” Osipovissa, Mathieu ”ZywOo” Herbautissa ja Aleksandr ”s1mple” Kostylievissä. He kaikki ovat erittäin hyviä myös kiväärillä pelatessaan.

– Kynyssä isotkin muutokset toimivat, jos kaikki ovat tyytyväisiä ja toimitaan samalla systeemillä. Meillä oli ENCElläkin oma tyyli ja tapa pelata – identiteetti. Sitä rakennetaan nyt myös tällä joukkueella.

NiP aloittaa lauantaina 5. marraskuuta ottelut IEM Rio Major 2022 -arvoturnauksessa, joka on kaikkien aikojen suurin. Virolaisen joukkue aloittaa ottelut suoraan toisesta lohkovaiheesta menestyttyään karsinnoissa niin hyvin.