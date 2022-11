Suosittu ranskalaisstriimaaja Maghla jakoi kokemuksiaan, joihin voi samastua moni nainen.

”Maghla” nimimerkillä striimaava ranskalaisnainen on kyllästynyt tilanteeseensa.

Ranskalainen Twitch-striimaaja ja sisällöntuottaja ”Maghla” on avautunut Twitter-tilillään kohtelusta, jota hän kohtaa naisstriimaajana.

Twiittiketjun aloitusviestiä on jaettu lähes 40 000 kertaa, minkä lisäksi siitä on tykätty 110 000 kertaa.

Nainen kertoo pukeutuvansa arkisin useasti liian suuriin vaatteisiin, mutta hän tykkää pitää myös paljon crop-toppeja. Striimaamisen aloittaessaan hän usein vaihtaa vaatteensa johonkin peittävämpään.

Syynä ovat ilkeät kommentit, joita hän saa heti kun ihoa näkyy vähänkin tavallista enemmän. Tekstimuotoiset kommentit edustavat striimaajan saamasta palautteesta köykäisintä päätä.

Erilaisilla foorumeilla ja Discord-kanavilla hänestä on levitetty muun muassa väärennettyjä alastonkuvia ja -videoita, joita on tehty käyttämällä deepfakea eli koneoppivaa tekoälyä. Eräälle sivustolle on ladattu videoita, joilla miehet ejakuloivat naisen kuvan päälle. Striimaaja kertoo saavansa myös miehiltä peniskuvia ja muita törkyviestejä.

– Mitä enemmän näytän ihoa (striimissä), sitä hullummaksi tulen. Teen kaikkeni vältelläkseni näitä ihmisiä, koska se inhottaa minua. Olen väsynyt, striimaaja kuvaili tilannettaan.

Maghla on aiemmin kertonut saaneensa useita kertoja tappouhkauksia.

Striimaaja muistuttaa myös monien muiden naisstriimaajien painivan samojen ongelmien kanssa kun hän. Twitchissä niin ikään striimaava QTCinderella kertoi keväällä 2021 maksavansa kuukausittain 2500 dollaria, jotta hänestä muokatut alastonkuvat poistetaan muun muassa Tumblr-sivustolta.

Maghlalla on Twitchissä lähes 700 000 seuraajaa, TikTokissa lähes 500 000, Twitterissä 360 000 ja Instagramissa melkein 350 000.

