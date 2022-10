Kaikkien aikojen CS-turnaus alkaa Riossa – näin näet ottelut suomeksi

Ilta-Sanomat kertoo kaiken oleellisen, mitä tarvitsee tietää Counter-Striken seuraavasta majorista eli IEM Riosta.

Aleksi Virolainen, 25, on ainoa suomalaispelaaja Riossa pelattavassa arvoturnauksessa.

Tänään maanantaina alkaa Counter-Striken major-arvoturnaus, joka on pelin suurin ja merkittävin. Se järjestetään nyt 18. kerran.

Kisamaana toimiva Brasilia on yksi CS-historian legendaarisimmista ja menestyneimmistä maista. Maa tunnetaan intohimoisesta ja äänekkäästä fanikunnastaan. Tämä huomioiden luvassa on kaikkien aikojen major, joka myös pelataan ennätyssuuren yleisön edessä alusta loppuun.

Ilta-Sanomat koosti yhteen kaiken tietämisen arvoisen IEM Rio Major 2022 -arvoturnauksesta.

Milloin pelataan?

Ensimmäinen lohkovaihe pelataan 31.10.–3.11., toinen 5.–8.11. ja pudotuspelit 10.–13.11. Lohkovaiheiden aikana ottelut alkavat Suomen aikaa kello 16 ja pudotuspelien osalta kello 19. Finaali pelataan sunnuntaina 13.11. kello 20 alkaen.

Onko mukana suomalaisia?

Ainoa suomalaispelaaja on Aleksi ”Aleksib” Virolainen, joka on Ninjas in Pyjamasin pelinjohtaja. Virolaisen lisäksi suomalaisväriä edustaa ENCE-valmentaja Eetu ”sAw” Saha.

Mistä näkee ottelut ja mihin hintaan?

Otteluita voi seurata täysin ilmaiseksi ja suomeksi selostettuna Elisa Esportsin Twitch-kanavalta. Elisa näyttää kaikki kolme turnausvaihetta alusta loppuun.

Lisäksi suomalainen Pelaajatcom tekee Twitch-lähetystä vierailevin tähdin. Pelaajatcomin rentomielinen lähetys alkaa vasta toisesta turnausvaiheesta.

Lue lisää: Aleksi Virolainen upotti uuteen ”nimmariinsa” nokkelan koukun faneilleen

Miten pelataan?

Turnauksen 24 joukkuetta ratkottiin karsinnoilla, joiden perusteella kahdeksan parasta sai suoran pääsyn toiseen lohkovaiheeseen.

Ensimmäisessä lohkovaiheessa pelaa 16 joukkuetta, joista vain puolet jatkaa toiseen lohkovaiheeseen. Pudotuspeleihin jatkaa puolestaan toisen lohkovaiheen kahdeksan parasta.

Lohkovaiheissa jatkopaikkaan vaaditaan kolme voittoa ja pelit päättyvät kolmeen tappioon. Pudotuspelit pelataan perinteiseen tapaan, eli vain voitolla jatkaa.

Mitkä joukkueet ovat mukana turnauksessa?

Joukkueet on jaettu karsintatulosten perusteella kolmeen luokkaan. Contenders- ja Challengers-luokassa olevat joukkueet aloittavat turnauksen ensimmäisestä lohkovaiheesta. Legends-tason joukkueet pääsivät suoraan toiseen lohkovaiheeseen.

Ketkä ovat ennakkosuosikkeja?

Hallitseva major-mestari FaZe Clan, aina vaarallinen Na’Vi ja viimeisimmän huipputurnauksen voittanut Team Vitality.

Ykköshaastajat ovat Cloud9, Heroic ja Team Liquid. Altavastaajia ovat esimerkiksi FURIA, ENCE ja NiP.

Miten palkintorahat jaetaan?

Voittajajoukkue palkitaan 500 000 dollarilla sekä turnauspaikoilla IEM Katowice 2023- ja BLAST Premier Final 2022 -turnauksiin. Toiseksi tullut saa 170 000, välierissä pudonneet 80 000 ja puolivälieriin jääneet 45 000.

Toisessa lohkovaiheessa eliminoidut joukkueet kuittaavat 20 000 ja ykkösvaiheessa pudonneet 10 000. Lisäksi joukkueet saavat osan turnausaiheisten virtuaaliesineiden myynneistä.

Ketkä ovat aiemmat major-voittajat?