Klassikkopeliä jaetaan ilmaiseksi – toimi näin

Alkuperäisen The Witcher -pelin saa ilmaiseksi Gog-pelikaupasta.

The Witcher laittaa pelaajan ohjaamaan legendaarista hirviönmetsästäjää Geralt Rivialaista.

Puolalainen CD Projekt Red -pelistudio jakaa maineikkaan The Witcher -pelisarjansa ensimmäistä osaa ilmaiseksi.

15 vuotta täyttävän pelin voi lunastaa studion omistaman Gog-pelikaupan kautta. Lunastaminen edellyttää sivuston uutiskirjeen tilaamista, mutta sen voi perua pelikoodin saatuaan.

The Witcher, suomeksi Noituri, on Andrzej Sapkowskin kirjoittama suosittu fantasiasarja, joka on sittemmin laajentunut peleiksi ja Netflix-sarjaksi.

Ensimmäinen Witcher-peli on tarinavetoinen toimintaseikkailuroolipeli, jossa ohjataan legendaarista hirviönmetsästäjää ja noituria Geralt Rivialaista.

Peli alkaa tilanteesta, jossa Geralt on menettänyt muistinsa. Pelin edetessä opitaan tuntemaan päähahmo, jolla on niin ystäviä kuin vihollisia jokaisen kulman takana. Roolipelissä voi edetä useampaa polkua, sillä tarina ei ole lineaarinen.

Alkuperäistä Witcheriä on kehuttu erityisesti sen tarinankerronnasta ja pelaajan vapaudesta tehdä merkittäviä päätöksiä, jotka vaikuttavat pelin kulkuun. Vuosien saatossa monet pelimekaniikat, kuten taisteleminen, ovat kuitenkin vanhentuneet melko rankasti.

Alkuperäisestä Witcheristä on tekeillä uudisversio, joka toteutetaan Unreal Engine 5 -pelimoottorilla. CD Projekt Red ei ole vielä antanut julkaisupäivää uudisversiolle.