Kehittäjä ei sensuroi – odotettua K18-­peliä ei julkaista Japanissa

The Callisto Protocolia ei julkaista Japanissa maan tiukan lainsäädännön takia.

The Callisto Protocolissa on kauhutunnelmainen selviytymistoimintapeli.

Selviytymiskauhupeli The Callisto Protocol julkaistaan joulukuun alussa maailmanlaajuisesti, mutta ei kuitenkaan Japanissa.

Syynä on maan videopelien ja muiden ohjelmistojen ikäluokituksesta vastaava CERO-organisaatio, joka ei ole antanut hyväksyntää K18-pelille.

Kehittäjät eivät halua muokata peliään liikaa hyväksynnän saamiseksi, koska tällöin japanilaispelaajille tarjottaisiin erilainen pelikokemus muista pelaajista.

Tarkempaa syytä hylkäyspäätökselle ei ole tiedossa, mutta sen uskotaan liittyvän pelin väkivaltaisuuteen ja raajojen irtoamiseen.

Päätös olla julkaisematta The Callisto Protocolia lainkaan Japanissa on erikoinen, sillä peliä on alusta asti markkinoitu japanilaispelaajille.

Perumisuutinen julkaistiin samana päivänä kun tietyt pelimediat ympäri maailmaa saivat jakaa ensimmäistä kertaa videomateriaalia The Callisto Protocolista. Muun muassa japanilainen Famitsu lisäsi artikkeliinsa jälkikäteen maininnan, ettei peliä julkaista sittenkään Japanissa.

TIIVISTUNNELMAINEN ja tarinavetoinen peli yhdistää scifiä, kauhua, toimintaa ja selviytymistä, sillä pelimaailmasta ei löydy yllin kyllin aseita ja tarvikkeita.

Kolmannesta persoonasta kuvatusta pelissä ohjataan Jacob Leetä (Josh Duhamel), joka on vankina korkean turvaluokituksen vankilassa Callistossa eli Jupiterin kuussa. Vankila ajautuu kaaokseen, kun vangit alkavat yksi toisensa jälkeen muuttua hirviöiksi.

The Callisto Protocol julkaistaan 2. joulukuuta pc:n lisäksi Xbox Onelle, Xbox Seriesille ja PlayStation 4:lle sekä 5:lle. Verta ja suolia pursuavan pelin ikäraja on Euroopassa 18 vuotta.