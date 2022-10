Pelitähti laittoi ”nimmariinsa” kaksi numeroa, joiden merkitys selvisi myöhemmin – tuli kiire kommentoida

Finn ”karrigan” Andersen muutti nimikirjoitustarrassaan nimimerkkinsä muotoon ”ka22igan”. Ja siitähän soppa syntyi.

32-vuotias tanskalainen Finn Andersen on yksi CS-historian menestyneimmistä pelinjohtajista.

FaZe Clanin Counter-Strike-joukkueen tanskalainen pelinjohtaja Finn ”karrigan” Andersen on joutunut selittelemään uudistetun major-nimikirjoitustarransa muutoksia.

Andersenin tarrassa r-kirjaimet on korvattu kakkosella, joten nimi on muodossa ka22igan. Andersenin pelipaidan numero on 22.

22 on Brasilian kiistellyn presidentin Jair Bolsonaron äänestysnumero käynnissä olevissa presidentinvaaleissa. Toinen äänestyskierros on 30.10.

Andersenin alkuperäinen tarraa esittelevä twiitti saikin nopeasti viestejä brasilialaisfaneilta, jotka kummastelivat numerovalintaa.

67-vuotiasta Bolsonaroa on kritisoitu laajalti muun muassa rasismista, seksuaalivähemmistöjä syrjivistä kommenteista sekä puutteellisista koronatoimista. Hän vastusti pandemian aikana maskin käyttöä ja koronasulkuja, minkä lisäksi rokotukset alkoivat maassa hitaasti.

Andersenille numerokeskustelu avautui vasta Dust2.br:n toimittajan Roque Marquesin twiitistä, jossa toimittaja muistutti brasilialaisille 22:n olevan ”karriganin” pelinumero. Presidentinvaaleihin se ei siis liity mitenkään.

– En valinnut 22:ta vain siksi, että se on pelipaitani numero, vaan koska vuosi on ollut erityinen uralleni ja henkilökohtaisesti. Kaksi elämäni tärkeintä asiaa, urani ja perheeni, kukoistavat tänä vuonna ja haluan osoittaa niille kunnioitusta, 32-vuotias Andersen avasi nimmarinsa merkitystä Twitterissä.

Major-arvoturnaus pelataan tällä kertaa Riossa 31.10.–13.11. Nimikirjoitustarrat ovat virtuaaliesineitä, joiden myynneistä osa menee suoraan pelaajien taskuun. Tarroja voi kiinnittää aseisiin.