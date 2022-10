Aleksi Virolainen upotti uuteen ”nimmariinsa” nokkelan koukun faneilleen

Aleksi Virolainen huomioi uudessa nimikirjoitustarrassaan nerokkaasti brasilialaisfaninsa.

Vasemmalla on suomalaistähden uusi tarra, oikealla puolestaan sitä edeltävä (ylhäällä) ja uran ensimmäinen.

Suomalaisen Counter-Strike-tähden Aleksi ”Aleksib” Virolaisen uusi nimikirjoitustarra on saanut runsaasti kehuja brasilialaisfaneilta.

Virolaisen tarrassa näkyy hänen nimimerkkinsä ”Aleksib”, mutta myös sen muokattu peilikuva, joka on muodossa ”biskela.” Se on brasilialaisfanien antama nimimerkki suomalaispelaajalle.

Tarraa on hehkuttanut muun muassa supersuosittu brassiselostaja Alexandre ”gAuLeS” Borba, joka esitteli Virolaisen luomusta yli miljoonalle seuraajalleen. Borba on yksi monista, joka on usein kutsunut Virolaista ”biskelaksi”.

– Tämä on sinulle, Virolainen vastasi Borban jakamaan twiittiin.

Nimikirjoitustarrat julkaistaan aina ennen pelin arvostetuinta turnausta eli majoria, joka pelataan tällä kertaa ensimmäistä kertaa Brasiliassa. IEM Rio Major 2022 alkaa 31.10. ja päättyy 13.11.

Virolaisen uusi tarra poikkeaa merkittävästi hänen aiemmistaan. Nerokas muutos, jolla pelaaja huomioi brasilialaisfanit, voi näkyä myös tilipussissa. Tarramyynneistä osa menee nimittäin suoraan pelaajien taskuihin.

Suomalaispelaajan johtaman Ninjas in Pyjamasin matka alkaa suoraan toisesta lohkovaiheesta 5. marraskuuta. Virolainen shokeerasi CS-maailman siirtyen täysin yllättäen syyskuussa NiPin pelinjohtajaksi.