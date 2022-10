Video Ylen selostajien silmittömästä huutamisesta leviää – ”En ymmärtänyt sanaakaan”

Arttu ”Olvari” Hämäläisen innostuminen Dota-selostamossa noteerattiin maailmalla asti.

– RIITTÄÄKÖ? ANTAKAA MENNÄ! KAMOON! EI RIITÄ! RIITTÄÄ! KAMOON! LASSEN ELÄKE ON PERUTTU, ME LÄHDETÄÄN TORILLE! ME LÄHDETÄÄN TORILLE NOTA! PAITA POIS! NYT PAITA POIS! JA PERU LÄHTEE TAKAISIN KOTIIN, TERVEISIÄ AMERIIKKAAN!

Näin räjähtävän tunteellisesti mylvi Arttu ”Olvari” Hämäläinen, kun Lasse ”MATUMBAMAN” Urpalaisen joukkue Team Liquid eteni neljän parhaan joukkoon Dota 2:n MM-turnauksessa eli The Internationalissa.

Singaporessa pelattava turnaus jää 27-vuotiaan Urpalaisen uran viimeiseksi. Suomalaistähden viimeistä matkaa on voinut seurata suomeksi Ylen Twitch-kanavan kautta.

Suomen suosituin esports-selostaja Hämäläinen on viimeisen viikon herännyt aamuyöstä selostamaan pudotuspelejä yhdessä Benjamin ”Notah” Läärän kanssa. Kaksikon asiantunteva, mutta tunteita pursuava selostus on uponnut suomalaiskatsojiin.

Hämäläinen selosti tärkeän Liquid-ottelun ratkaisuhetken huutaen kurkku suorana:

Sunnuntaina kuultu eeppinen karjuminen kurkku suorana noteerattiin myös ulkomailla. Hämäläisen eläytymistä on hämmästelty muun muassa Redditin Dota-alueella, jossa ketju on kerännyt yli 200 kommenttia. Ketjussa oleva Twitch-klippi on saanut yli 100 000 katselukertaa.

– En ymmärtänyt sanaakaan, mutta tunsin tuon energian!

– Ehkä vain katson suomenkielistä striimiä ensi viikonloppuna. En puhu suomea.

– Ei varmana ole suomea? Kuulostaa ihan kuin tämä olisi keksitty lennosta! Vittu, että rakastan tätä!

– Tämän tunteellisempia suomalaisia et tule kohtaamaan.

– Tuo loppu kuulosti ihan joltain Moonsorrow’n kappaleelta.

– Tänään opin miltä suomi kuulostaa, lol.

Kommenteissa on ihmetelty myös torille-hokemaa, jonka taustan useampi suomalaiskommentoija on ystävällisesti avannut.

Dota-kauden huipentuma jatkuu vasta lauantaina, kun finaaliviikonloppu alkaa neljän joukkueen voimin. Urpalainen ja Liquid kohtaavat Team Asterin lauantaina kello 10. Voittaja jatkaa kolmen parhaan joukkoon.