Vuoden 2008 parhaimpiin peleihin lukeutuvan Fallout 3:n saa tällä hetkellä ilmaiseksi tietokoneelle.

Epic Games Store tarjoaa tällä hetkellä ilmaiseksi pc:lle ylistetyn Fallout 3 -pelin laajennettua GOTY- eli game of the year -versiota, joka sisältää peruspelin lisäksi kaikki viisi lisäosaa.

Fallout oli vuoden 2008 pelitapauksia, ja muun muassa IGN, GamesRadar ja Golden Joystick Awards valitsivat sen vuoden parhaaksi peliksi. Peliä kehuttiin muun muassa onnistuneesta käsikirjoituksesta, avoimesta maailmasta, musiikista, äänisuunnittelusta sekä kunnianhimoisesta toteutuksesta, jollaisia ei montaa mahdu vuoteen.

Julkaisun jälkeen peli on toistuvasti nostettu kaikkien aikojen parhaat pelit -listoille. K18-ikärajan saanut Fallout 3 on myynyt arvioiden mukaan yli 12 miljoonaa kappaletta.

Fallout 3:n taistelut käydään vuoropohjaisesti.

Ydintuhon jälkeiseen maailmaan ja vuoteen 2277 sijoittuvassa roolipelissä luodaan hahmo, jolla lähdetään etsimään kadonnutta isää ja taistellaan samalla selviytymisestä. Oletko hyvä vai paha? Päätös on pelaajan käsissä.

Tapahtumat sijoittuvat Washingtoniin ja sen ympäristöön, jota kutsutaan pelissä Capital Wastelandindiksi. Yksinpeliä voi pelata ensimmäisestä tai kolmannesta persoonasta. Lisäosat jatkavat pelin tarinaa, tarjoavat uusia tehtäviä ja olioita piestäväksi. Lisäksi niillä on tuotu pelihahmon käytettäväksi uusia kykyjä, tavaroita ja aseita.

Steamissa peli on saanut lähes 30 000 arviota ja palaute on ollut enimmäkseen myönteistä. Metacriticissa kriitikoiden arvosana on 9,1/10 ja pelaajien 7,9/10. Palvelussa peli on saanut ”pakko pelata” erikoismaininnan.

Pelin saa pitää itsellään, kunhan sen ottaa talteen torstaihin 27.10. kello 18 mennessä. Lunastaminen edellyttää ilmaisen Epic-tilin luomista ja pelin lataaminen asiakasohjelmiston asentamista. Pelin luvataan toimivan vain Windowsilla.