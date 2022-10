DualSense Edge tulee myyntiin Suomessa helmikuussa 2023.

PlayStationin kaikkien aikojen ensimmäinen premium-ohjain on PlayStation 5:lle tehty langaton DualSense Edge, joka tulee myyntiin maailmanlaajuisesti 23.2.2023.

Myynti alkaa jo 26. tammikuuta Yhdysvalloissa, Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Hollannissa, Belgiassa ja Luxemburgissa.

PS5:n premium-ohjaimesta saa maksaa Euroopassa hurjat 239 euroa. Konsolin perusohjain maksaa kaupasta riippuen noin 65–70 euroa, joten Edge-ohjain kustantaa jopa neljä kertaa enemmän.

Mitä Edge sitten tarjoaa perusmalliin verrattuna?

Laiteessa on kaksi lisänäppäintä ohjaimen takana, mahdollisuus säätää liipaisinnäppäinten liikematkaa sekä vaihdettavat erikokoiset tattiohjaimet, joiden herkkyyttä ja käyttöaluetta voi muokata.

Lisäksi siinä on mahdollisuus lukita latauskaapeli paikalleen sekä kantolaukku, johon ohjain ja tarvikkeet mahtuvat. Ohjaimella voi myös säätää peli- sekä puheäänen tasapainoa ja tallentaa siihen korkeintaan kolme profiilia.

PlayStation-fanit ovat ottaneet ohjaimen vastaan vaihdellen. Muun muassa Redditin PS5-alueella kommentteja on kertynyt yli 1300.

– Haluan vain takanäppäimet, kuten saimme PS4-ohjaimeen konsolin loppuvuosina. Muut ominaisuudet ovat kivoja, mutta eivät mitenkään 240 euron arvoisia minulle, kuului yksi suosituimmista kommenteista.

– 240 €? Ei kiitos.

– Puolet PS5:n hinnasta LOL!

– Kaksi sataa? Uudestaan mietittyäni normaali DualSense-ohjain on tarpeeksi hyvä minulle.

Ohjain on todennäköisesti suunniteltu hc-pelaajille ja esports-tähdille, joista moni on valmis maksamaan kovan hinnan parista lisänäppäimestä tai säätömahdollisuuksista. Moni kommentoija on myös ihmetellyt ohjaimen akun kestoa, jota ei mainita lainkaan. Se on yksi suurimmista valituksen aiheista PS5:n perusohjaimen kohdalla.

Premium-ohjaimet eivät ole varsinaisen uusi asia. Microsoft esitteli Xboxin ensimmäisen premium-ohjaimen jo kesällä 2015. Kakkosversio tuli kauppoihin syksyllä 2019.

Xboxin elite-ohjainta myydään 200 euron suositushinnalla, mutta sitä saa monesta paikasta 150 euron hintaan.

Lisäksi omia mallejaan ovat tuoneet pleikkarille ja boxille muun muassa Scuf, Razer ja Turtle Beach.

