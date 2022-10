Justimusfilmsin legendaarinen Lanit-kappale tuo melkein jokaiselle pelaajalle jonkinlaiset muistot pintaan.

– Jopa ranskalaiset pelikaverit tykkäs ku soitin tän niille klo 4 aamuyöllä.

– Legendan mukaan lanit jatkuu vielä tänäkin päivänä.

– Tämä on parodiaa parhaillaan, aivan loistavaa settiä! Hyvä jätkät!

Muun muassa tällaisia kommentteja löytyy YouTubeen 12. kesäkuuta 2011 ladatun Justimusfilmsin Lanit-kappaleen musiikkivideon alta.

Lanit on yksi Suomituben ikonisimmista videoista, jota on katsottu lähes seitsemän miljoonaa kertaa. Pelaamiseen liittyvän ja erittäin stereotyyppisen huumorikappaleen kertosäe on erityisesti painunut monen mieleen:

Me juodaan ES, lanitetaan koko yö / mikropitsa ja hodari, en mitään muuta syö / pelitaitojamme ihailee miljoonat fanit / ”lähetäänkö ulos?”, ei pysty meillä on lanit

Justimusfilms on yhtä kuin haapavetiset kaverukset Juho Nummela, Sami Harmaala ja Joose Kääriäinen, jotka ovat ala-asteesta asti pitäneet yhtä ja tehneet videoita.

Kaikki kolme olivat pienenä kovia pelaajia – Sami ja Joose edelleen – joten idea peliaiheisesta kappaleesta syntyi melko luonnostaan eräänä kesälomapäivänä.

Sami teki biitin ja kirjoitti sanat yhdessä Joosen kanssa. Kappale valmistui parissa tunnissa. Biisi on perus nettiuhoamista, ”et mä oon kova pelaa!”, kuten Sami asian ilmaisee.

– Me ja varsinkin minä ollaan aina oltu supernörttejä, joten läpät on tosi itsetietoista stereotypiaa. Että juodaan ES:ää, syödään roskaruokaa, jne... Toisaalta, jos nyt pidän lanit, niin ei se kovin kauas heitä omalta osaltani edelleenkään, Sami sanoo naureskellen.

– Se ei ole tekninen taidonnäyte hyvästä räppibiisistä, mutta hookki (kertosäe) on tarttuva, siinä on hyvä meno, se on harmiton ja positiivinen. Se on vaan tosi hyväntuulinen. Sympaattinen, Juho avaa omia fiiliksiään.

Haen virettä, mut kohta on jo hermot kireellä / ku helarit alkaa kesken pelin chatissa riidellä / otan rauhassa, mut suutun kyllä jollen voita / jos viel kerran ammut mut, niin alan viskoon tavaroita

Sami esittää Juhon ohjaamalla ja kuvaamalla videolla Killermasa69:ää ja Joose Teurastaja64:ää. Räppinimet saavat Samin hymyilemään vielä 10 vuoden jälkeenkin.

– Se oli sellaista leikittelyä pelinimillä, joissa oli jo silloin paljon numeroita ja hauskoja heittoja. Killer (tappaja) oli esimerkiksi tosi korni, mutta kuitenkin hauska.

Justimusfilms on yhtä kuin Sami Harmaala (vasemmalla), Joose Kääriäinen (keskellä) ja Juho Nummela. Kaveriporukka pitää tiiviisti yhteyttä myös töiden ulkopuolella.

Video kuvattiin heti seuraavana päivänä kappaleen purkituksesta Samin lapsuudenkodissa.

Molemmat muistelevat kuvauksia ja silloisia fiiliksiä lämmöllä. Läsnä oli nuoruuden into ja rento tekemisen meininki, sillä kaverukset olivat usein yötä toisillaan ja ideoivat niiden aikana videoita ja kappaleita.

– Mun huone oli kuin sauna, koska meillä oli oikeiden kuvausvalojen sijaan työmaavalot... Ne hohkaa aika paljon lämpöä. Jos en väärin muista, niin vanhempani saattoivat myös olla kotona kun kuvattiin, Sami kertaa.

Kummankin mieleen on jäänyt myös ES-tölkkeihin liittyvä tarina. Videolla näkyvät tölkit nimittäin käytiin metsästämässä kuvauksia varten roskiksista ympäri Haapavettä. Siihen paloi aikaa tunti, mutta se ei kesälomalaisia haitannut.

Mua ei kiinnosta tytöt tai sosiaalisuus / tietokoneet on mulle toinen ulottuvuus / oon pelimaailmaan syventynyt, ehkä vähän syrjäytynyt / mut Runescapessa mä kyllä oon kehittynyt

Juho ja Sami (kuvassa) asuvat pääkaupunkiseudulla, mutta Joosen elämä on Oulussa. Kaikki täyttävät tänä vuonna 28 vuotta.

Lanit oli Justimusfilmsille tekohetkellä vain biisi ja video muiden joukossa, mutta siitä kasvoi jotain paljon suurempaa. Viraaliksi levinnyt video rikkoi ryhmän aiemmat katsojaennätykset, ja nosti Justimusfilmsin suosion kertaheitolla taivaisiin.

Video sai ensimmäisen viikon aikana noin 100 000 näyttökertaa. Luvut yllättivät kolmikon täysin. Suosion syytä he eivät osaa sanoa, mutta epäilevät julkaisun vain osuneen sattumalta juuri oikeaan hetkeen.

– Jos ennen julkaisua olisi pyydetty veikkaamaan katsojamäärä kolmen kuukauden päähän, olisin sanonut jotain 12 000 näyttökertaa. Sen edeltäjä (Virtuaalipippeli-kappale) oli saanut 10 000 katsojaa ja oli silloin meidän suurin hitti, Sami muistelee hymyillen.

– Kait se on palvellut tarkoitustaan, kun katsoo näyttökertoja. Vahingon kautta syntyi klassikko, jos nyt niin voisi sanoa. Tavallaan toivon, että joku toinen video olisi suositumpi, Juho sanoo nauraen.

Nuorempana Samin suhtautuminen videoon oli melko nuiva, koska moni katsoja tiesi ryhmän vain siitä. Iän myötä hän on oppinut arvostamaan videota oman aikakautensa ”superhauskana” ilmiönä, varsinkin kun se elää yhä omaa elämäänsä internetissä.

– Se on aina hienoa kun jossain soitetaan Lanit. Myönnettäköön, etten ole katsonut videota kokonaan noin kymmeneen vuoteen.

Lanit-kappaleen sanoitukset kirjoitettiin alkujaan tällaiselle paperille.

Molemmat pitävät Lanit-kappaletta kaikin puolin onnistuneena. Jos he tekisivät biisin nyt, olisivat läpät kuulemma ”vähän oivaltavimpia” ja ”riimit teknisesti parempia”.

Mutta miten olisi jatko-osa, jollaista on toivottu useita kertoja vuosien varrella? Sellaista on joskus mietitty, mutta suunnitelmat on haudattu nopeasti.

– Jos sellainen tehtäisiin, niin se pitäisi tehdä itsenäisesti, YouTubeen ja alkuperäistä kunnioittaen. Aikaa on kulunut sen verran, että siitä pitäisi tulla aika mahtipontinen, Juho purkaa ajatuksiaan.

– Ei ole todennäköistä, mutta en sano ei koskaan. Me mietitään juttuja tosi paljon hahmojen kautta eikä ne (Teurastaja ja Killermasa) ole kovin syvällisiä. Toisella on lippis ja toisella silmälasit, Sami tiivistää mietteensä ja nauraa perään.

Justimusfilms tekee tv-tuotantojen ohella yhä aktiivisesti YouTube-videoita. Pelaaminen näkyy yhä osassa videoita, mutta Lanit jatkaa ylivoimaisesti suosituimpana pätkänä.

Justimusfilmsillä on nykyisin YouTubessa lähes 600 000 tilaajaa. Harrastuksena alkaneesta videoiden tekemisestä on tullut kolmikon työ. Ryhmän julkaisuja ovat muun muassa Ylellä esitetyt Duo- ja Justimus esittää: Kuuma Peruna -sketsisarjat.

Komediaryhmä on julkaissut myös Wunderboy-nimisen albumin vuonna 2014, joka nousi ensimmäisellä viikollaan Suomen albumilistan kärkeen. Lanit oli yksi levyn bonuskappaleista.

