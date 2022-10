Ylistetty kau­hupeli on hetken aikaa ilmainen

Darkwood on omalaatuinen kauhupeli, joka on saanut vuolaat kehut pelaajilta.

Darkwood on kuvattu ylhäältäpäin, mutta se ei pilaa tunnelmaa. Päinvastoin.

Epic Games Store tarjoaa tällä hetkellä ilmaiseksi mainiota Darkwood-kauhupeliä ja 90-lukua huokuvaa ToeJam & Earl: Back in the Groove! -seikkailupeliä.

Darkwood on ylhäältäpäin kuvattu selviytymiskauhupeli ilman säikäyttelyä. Peli ei pitele käsistä kiinni vaan antaa pelaajan itse selvittää, mitä tulee tehdä. Päivisin tutkitaan metsää, tehdään aseita ja kerätään tarvikkeita, joita tarvitaan yöllä, kun odotetaan aamua ja pelätään pimeydestä esiin tulevia olentoja.

K18-peliä on kehuttu runsaasti tiiviistä tunnelmasta, pelottavista olennoista ja tarinankerronnasta. Metacriticissä peli on saanut kriitikoilta 8/10 ja pelaajilta 8,3/10. Steamissa sen arvosana on yli 12 000 arvion jälkeen erittäin myönteinen.

Kauhun lisäksi tarjolla on retrofiilistä tarjoava ToeJam & Earl -pelisarjan neljäs osa vuodelta 2017. Pääkaksikon tehtävä on kerätä maapallolta kymmenen avaruusaluksen osaa, jotta he pääsisivät takaisin kotiplaneetalleen.

Peli tarjoaa leppoisaa pelaamista satunnaisesti luoduissa pelikentissä, joissa väistellään maan asukkeja tarvikkeiden keräämisen ohessa. Grafiikoilta peli muistuttaa 90-luvun piirrettyjä, kuten myös taustalla soivat rennot räppibiitit. Steamissa peli on saanut pääasiassa vain kehuja.

Molemmat pelit saa pitää itsellään, kunhan ne ottaa talteen torstaihin 20.10. kello 18 mennessä. Lunastaminen edellyttää ilmaisen Epic-tilin luomista ja pelin lataaminen asiakasohjelmiston asentamista. Pelin luvataan toimivan vain Windowsilla.