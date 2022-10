Klassikkopeli päätyi Windowsin Notepadiin: ”Uskomatonta”

Apple Watch, taskulaskin, Twitter ja nyt myös Muistio. Ikonista räiskintäpeliä Doomia pystyy pelaamaan vaikka millaisilla laitteilla ja alustoilla.

But will it run Doom?

Tällä legendaarisella englanninkielisellä lauseella viitataan vuonna 1993 julkaistuun Doom-peliin, joka on vuosien saatossa saatu toimimaan mitä erikoisimmilla alustoilla, kuten tulostimella, Apple Watchilla, taskulaskimella ja sekä Twitterissä.

Nyt listalle voidaan lisätä myös Windowsin mukana tuleva Muistio-ohjelma eli Notepad. Luomustaan esittelee Sam Chiet -niminen pelinkehittäjä, jonka videota on katsottu Twitterissä hurjat 2,9 miljoonaa kertaa. Parempilaatuinen YouTube-video on kerännyt yli 700 000 katselukertaa.

Chiet sanoo, ettei ole muokannut Muistion koodia. Hän sanoo videolla nähtävän pelitilanteen olevan aito, täysin pelattavissa eikä sitä ole myöskään nopeutettu. Peli päivittyy Muistioon 60 kertaa sekunnissa.

Teknisesti peli ei pyöri kuitenkaan suoraan Muistion kautta, sillä se toimii tavallaan vain näyttöpäätteenä. Peli pyörii taustalla toisen ohjelman kautta, josta kuva peilataan Muistioon käyttäen ascii-merkistöä.

Chietin saavutusta on kommentoinut muun muassa John Romero, joka on yksi Doomin alkuperäisistä tekijöistä. Hän tiivisti mielipiteensä ytimekkäästi: ”Uskomatonta”.