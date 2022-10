The Super Mario Bros. -elokuvan päähahmon eli itse Marion ahteri on liian pieni, sanovat pelisarjan pitkäaikaiset fanit.

Tuleva Mario-animaatioelokuva, The Super Mario Bros., sai hiljattain ensimmäisen trailerinsa, josta on riittänyt keskustelua.

Jack Blackin suoritus Bowser-pahiksena on vedonnut katsojiin, kun taas Chris Prattin äänityöskentelyä Mariona on kutsuttu mitäänsanomattomaksi, tylsäksi ja jopa loukkaukseksi rakastetun pelihahmon italialaisjuuria kohtaan.

Päähahmon eli Marion ulkonäöstä on myös riittänyt keskustelua. Netin eri syövereissä on peräänkuulutettu hahmon normaalisti pyöreän pepun perään. Trailerilla italialaisella putkimiehellä on hyvin litteä pylly.

Alla oleva twiitti, jossa vertaillaan peli- ja elokuva-Marion pepun kokoa, on saanut yli 55 000 jakoa ja lähes 600 000 tykkäystä.

Redditissä Marion takapuolta koskeva keskustelu on noussut ainakin Memes- ja Gaming-alueiden ykkösaiheeksi trailerin julkaisun jälkeen.

Molemmilla alueilla jaettiin sama kuva, jossa muistutettiin internetin pelastaneen Sonic-elokuvan, kun päähahmoa muutettiin merkittävästi nettiraivon seurauksena. Kuvassa muistutetaan saman olevan mahdollista Marion pepun kanssa.

Elokuvasta vastaavat Nintendo ja Illumination eivät ole kommentoineet fanien peppuragea. Mario-leffa saapuu teattereihin huhtikuussa 2023.