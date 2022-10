Twitchin juhlaviikonloppu sai karun kolauksen, kun yksi striimaajista mursi selkänsä eräällä messupisteellä.

Viikonloppuna San Diegossa pidetty TwitchCon-tapahtuma ei sujunut Adriana Chechikillä ihan suunnitelmien mukaan, sillä striimaajan viikonloppu päättyi sairaalaan.

Checkhik, 30, mursi selkänsä hypättyään eräällä messupisteellä olleeseen vaahtomuovialtaaseen, jossa ei ilmaisesti ollut asianmukaista suojausta. Hyppy päätyi käytännössä suoraan betonilattiaan.

Hyppy tallentui messupisteeltä tehtyyn suoraan lähetykseen. Twitterissä jaetulla videolla nähdään, miten Chechik jää toisen striimaajan tavoin makaamaan hyppynsä jälkeen. Paikalle pyydetään nopeasti lääkintähenkilökuntaa.

Chechik kertoi myöhemmin Twitterissä murtaneensa selkänsä kahdesta kohtaa. Selkä leikattiin sunnuntaina ja leikkaus sujui hyvin.

Hän on myös ihmetellyt Twitterissä, miksi messupisteen järjestäjät antoivat ihmisten hyppiä altaaseen kovasta pohjasta huolimatta. Samalla pisteellä eräs toinen messukävijä sai hypyn seurauksena polvensa sijoiltaan ja nyrjäytti nilkkansa.

Lenovo Legionin ja Intelin yhteinen messupiste suljettiin lopulta ennenaikaisesti tapaturmien takia. Yhtiöt eivät ole kommentoineet messupisteensä tapahtumia muuten kuin toteamalla olevansa tietoisia tapahtuneesta. Asiaa puidaan TwitchConin järjestäjien kanssa.

Entisellä pornotähdellä Chechikillä on Twitchissä yli 800 000 seuraajaa. Viimeisen kuukauden aikana hänen striimejään on katsonut samanaikaisesti keskimäärin 1700 katsojaa. Kuukauden aikana striimitunteja on kertynyt 88, mutta TwitchCon-viikonlopun numerot jäivät vaisuiksi tapaturman takia.