11 näppäintä, 99 grammaa – uudessa peli­hiiressä on keksintö, jonka soisi yleistyvän

Roccat Kone XP Air on mainio ja kevyehkö pelihiiri, jos normaali määrä näppäimiä ei riitä.

Pelivälinemarkkinoilla on nykyisin laitteita laidasta laitaan. Yksi viime kuukausien erikoisimmista tuotteista on Roccatin uusi langaton pelihiiri Kone XP Air, jonka IS testasi.

Muotoilultaan oikeakätisille tarkoitettu hiiri on kulmikas, mutta samaan pyöreähkö. Kulmikkuutta ja säröä tuovat 11 fyysistä näppäintä, jotka erottuvat selvästi.

11 näppäimeen ja neljään suuntaan liikkuvaan rullaan saa ohjelmoitua yhteensä 29 toimintoa. Niin sanottua ”näppäinkerrosta” saa vaihdettua EasyShift-näppäimellä, joka on sijoitettu vakiona peukalonäppäinten alle aivan hiiren alareunaan. Myös tämä näppäin on uudelleenohjelmoitavissa.

Kone XP Airin paras lisänäppäin on alimpana oleva niin sanottu ”poljin”, jonka soisi yleistyvän perinteisemmissäkin pelihiirissä.

Lisänäppäinten sijoittelu on melko hyvä, mutta varsinkin neljä vierekkäin olevaa peukalonäppäintä johtivat aina välillä virheklikkauksiin. Vasemman näppäimen yläosassa sijaitsevat kaksi lisänäppäintä ”yllättivät” aina välillä kesken pelaamisen, mutta niitä ei tullut kuitenkaan painettua vahingossa.

Neljään suuntaan liikkuva rulla on sen sijaan hiiren suurin heikkous. Se on hieman jäykähkö ja pitää ennen kaikkea ärsyttävää ääntä. Sivuskrollaamista tuli lähinnä käytettyä Twitter-syötteiden selaamiseen kakkosnäytöllä.

En rehellisesti sanoen saanut kaikkea irti Kone XP Airin näppäintarjonnasta, koska en yksinkertaisesti keksinyt kaikille näppäimille toimintoja. Alleviivattakoon, että syynä oli lähinnä testaajan mieltymys räiskintäpeleihin, koska hiirestä on lähtökohtaisesti enemmän iloa esimerkiksi simulaattori- ja MOBA-genren pelaajille.

Hiiri on 12,6 senttiä pitkä, 7,2 leveä ja 4 korkea. Painoa on 99 grammaa, joka on lisänäppäimet huomioiden hyvä saavutus.

Miten Kone XP Air sitten selvisi pelikäytössä? Hyvin. Koko parin viikon testijakson aikana ei ollut minkäänlaisia teknisiä murheita.

Pelisuoritukset eivät suoranaisesti parantuneet hiiren kanssa, mutta eivät myöskään juuri kärsineet. Myönnettäköön että 99 gramman hiiri on omaan käteeni nykypäivänä jo liian painava, mutta tämä on tietenkin makuasia.

19 000 dpi:n tarkkuuden tarjoava Owl-eye-sensori ei sekoillut, vaikka alla oli useampikin eri pinnalla varustettu hiirimatto tai pelkkä pöytä. Roccatin omat Titan-kytkimet lupaavat 100 miljoonaa klikkausta, mutta sitä emme ehtineet testaamaan. Painikkeet tarjoavat viiveettömän ja melko hiljaisen klikkauksen.

Toimintoja saa ohjelmoitua yhteensä 29. Näppäintoimintojen uudelleenohjelmointia sujuu helposti Swarm-ohjelmalla. Säädöt saa tallennettua suoraan hiiren muistiin.

Hiiren asetuksia saa säädettyä monipuolisesti. Se näyttää myös usb-lähettimen signaalin tehokkuuden, jotta pelaaminen ei kärsi ainakaan huonosta yhteydestä.

Roccat lupaa hiirelle 100 tunnin akunkestoa, joka tuntui pitävän paikkansa kun valot olivat pois päältä. Valojen kanssa hiiri kesti aktiivista käyttöä joitain kymmeniä tunteja, mutta lataustelakan takia akun kanssa ei ollut missään vaiheessa ongelmia. Telakka tarjoaa 10 minuutin latauksella käyttöaikaa viideksi tunniksi.

Roccatin tuotteet ovat aina eronneet ulkonäön osalta hieman kilpailijoista, eikä Kone XP Air ole poikkeus. Päältä katsottuna ledit kuultavat osittain takaosan läpi. Ratkaisu jakaa varmasti mielipiteet, mutta minun mielestäni se ei ole kauneimmasta päästä.

Lataustelakka on kooltaan 5 x 5 cm. Se ottaa virtansa usb:llä ja ledit saa pois päältä. Etuosassa on paikka usb-lähettimelle, mutta hiiri toimii myös bluetoothilla.

Roccat Kone XP Airin tarjoamat erikoisominaisuudet eivät ole tarpeellisia itselleni, mutta siitä huolimatta voin sanoa kyseessä olevan hyvä, monipuolinen ja laadukas langaton pelihiiri.

Akunkesto, lataustelakka, näppäinten uudelleenohjelmoitavuus ja kaksi yhdistämistapaa (2,4 GHz ja bluetooth) ovat kaikki selkeitä plussia. Isoin miinus on 4D-rulla ja toisena mainittakoon hinta, joskaan asia ei ole niin yksinkertainen.

170 euron hintalappu on hiiren omalaatuisuuden ja telakan huomioiden osittain sinänsä perusteltu, mutta samalla kuitenkin liikaa. Syynä on hiiren edeltäjä eli langallinen Kone XP, joka ei eroa isoveljestään merkittävästi, mutta maksaa alle 90 euroa. Langattomuudesta saa maksaa itsensä kipeäksi, mistä Kone XP Air on tehokas muistutus.

Kaiken kaikkiaan Kone XP Air on hiiri ensisijaisesti heille, jotka tietävät tarvitsevansa lisänäppäimiä ja/tai haluavat johtosäädön sijaan näppärän lataustelakan. Jos kumpikaan näistä ei ole pakollinen langattomuuden lisäksi, niin markkinoilta löytyy runsaasti erilaisia vaihtoehtoja selvästi halvemmalla.

Itse jään kaipaamaan alareunan näppäintä, jonka nimesin polkimeksi, koska sen käyttäminen oli niin näppärää. Olin ohjelmoinut siihen musiikin toistamisen/pysäytyksen, jota tuli käytettyä kymmeniä kertoja työpäivän aikana sekä myös pelatessa. Ostaisin mielelläni perinteisemmän pelihiiren, jossa olisi vastaava näppäin.