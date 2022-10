G2:n seitsemän vuoden ja Astraliksen kuuden vuoden major-osallistumisputki päättyi karulla tavalla.

Kaksi todellista Counter-Striken meganimeä puuttuu kuun lopussa alkavasta IEM Rio Major 2022:sta, kun G2 Esports ja Astralis jäivät rannalle loppuvuoden ykkösturnauksesta.

Kyseessä on ensimmäinen kerta kun vuonna 2016 perustettua ja nelinkertaista major-voittajaa Astralista ei nähdä arvoturnauksessa. G2:lta on puolestaan jäänyt edellisen kerran majorit väliin kesällä 2015.

– En oikein tiedä mitä sanoa. Olen hävinnyt monta tärkeää finaalia, mutta en ole koskaan tuntenut oloani näin tyhjäksi tai tällaista kipua, G2:n tähtinimi Nikola ”NiKo” Kovač ja viime vuoden kolmanneksi paras pelaaja purki pettymystään Twitterissä.

Molemmat megajoukkueet voittivat RMR-karsinnoissa vain yhden neljästä pelaamastaan ottelusta.

G2 murskasi avausottelussaan Ecstaticin 16–0, mutta hävisi sitten niukasti Cloud9:lle. Seuraavat kaksi kohtalokasta tappiota tulivat 1Winille ja GamerLegionille, jotka molemmat olivat selviä altavastaajia G2:ta vastaan.

Ilman jalkaleikkauksesta toipuvaa Kristian ”k0nfig” Wieneckea pelannut Astralis kärsi tappiot Ninjas in Pyjamasille, Bad News Eaglelle ja forZelle. Täydeltä nöyryytykseltä pelasti voitto Eternal Firesta.

Se hetki, kun GamerLegion pudotti G2:n:

1,25 miljoonan dollarin IEM Rio Major 2022 järjestetään Brasiliassa 31.10.–13.11. Loppuvuoden suurimpaan turnaukseen osallistuu 24 joukkuetta, joista kahdeksan aloittaa matkansa suoraan toisesta lohkovaiheesta.

Suoran paikan toiseen lohkovaiheeseen lunastivat FaZe Clan, Na’Vi, Sprout, Heroic, Team Spirit, Team Liquid, Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama Ninjas in Pyjamas ja Eetu ”sAw” Sahan valmentama ENCE.

FAKTA IEM Rio Major 2022 Ensimmäinen lohkovaihe (31.10.–3.11.) Challengers- ja Contenders-joukkueet pelaavat keskenään kahdeksasta jatkopaikasta. Toinen lohkovaihe (5.–8.11.) Ensimmäisen vaiheen kahdeksan parasta kohtaavat kahdeksan Legends-joukkuetta. Tarjolla on kahdeksan jatkopaikkaa. Pudotuspelit (10.–13.11.) Kuka kruunataan major-mestariksi? Pudotuspelit päättyvät Jeunesse-areenalle, johon mahtuu noin 15 000 katsojaa.

Tuleva arvoturnaus on ensimmäinen ikinä GamerLegionille, OG:lle ja 00 Nationille. Vitalityssa nykyisin pelaava Peter ”dupreeh” Rasmussen on ainoa pelaaja, joka on päässyt jokaiseen majoriin. Ennen karsintaa hän jakoi kunnian entisen tiimikaverinsa Andreas ”Xyp9x” Højslethin kanssa, mutta jälkimmäisen putki katkesi nyt Astraliksen epäonnistuttua.