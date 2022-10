Legendaarinen ajo­peli­sarja saa jatkoa – tältä näyttää uusi Need for Speed

Need for Speed: Unbound julkaistaan jo joulukuussa, mutta yllättäen vain pc:lle, PlayStation 5:lle ja Xbox Seriesille.

Need for Speed: Unbound on tunnetun ajopelisarjan seuraava osa.

Varsinkin 2000-luvun alkupuolella suosittu Need for Speed -ajopelisarja saa jatkoa loppuvuonna, kun Need for Speed: Unbound julkaistaan 2. joulukuuta.

Pelin yksinpelikampanjassa ohjataan keltanokkaa, jonka ajohousuissa noustaan kisa kerrallaan pohjamudista katukisojen kuninkaaksi. Katukisojen lisässä luvassa on ainakin driftaamista, pakoilua poliiseilta ja kisaamista aikaa vastaan.

Criterionin kehittämä ja EA:n julkaisema peli ilmestyy pc:n lisäksi vain uusimmalle konsolisukupolvelle eli PlayStation 5:lle ja Xbox Seriesille. Peli pyörii 4K-tarkkuudella ja 60 fps:n päivitysnopeudella käyttäen Frostbite-pelimoottoria.

Katukisakulttuurin ohella myös autojen tuunattavuus on nostettu taas jalustalle. Kehittäjät lupaavat IGN:n haastattelussa tuhansia erilaisia vaihtoehtoja auton kustomointiin, jotta siitä saa varmasti mieleisensä. Ajokokemuksen tulisi olla myös täysin uudistettu.

Avoimeen pelimaailmaan pääsee tutustumaan ainakin 143 auton valikoimalla. Pelistä löytyvät esimerkiksi Acura NSX 2017, Ferrari 488 Pista 2019 , Mazda MX5 1996 ja NISSAN Skyline GT-R V·Spec 1999.

Trailerilla kuullaan räppäri A$AP Rockya, joka esittää myös tunnuskappaleen. Miehen perustama AWGE-kollektiivi vastaa lisäksi pelin soundtrackista.

Rihannan kanssa lapsen tänä vuonna saanut räppäri on mukana myös pelissä, sillä hänelle on tehty kokonaan oma pelimuoto. Siinä pelaaja valtaa pelikartan alueita yksi kerrallaan.

Muodin parissakin nimeä luonut A$AP Rocky on ollut mukana vaikuttamassa myös pelin visuaaliseen ilmeeseen, joka eroaa merkittävästi aiemmista NFS-peleistä. Unboundissa näkyvätkin eri tavoin graffitit ja urbaani katutyyli.