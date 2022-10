Hyväksikäyttäjät saalistavat lapsia Twitchissä – ilmiö on todella laaja

Twitch tarjoaa pelaamisen lisäksi myös paljon peleihin liittymätöntä sisältöä, jota myös ahdistelijat yrittävät käyttävät hyväkseen.

Twitch on pelaamisen suosituin striimausalusta, mutta vuosi vuodelta myös peleihin liittymättömän sisällön kulutus on kasvanut palvelussa.

Lasten hyväksikäyttäjät vaanivat uhreja nykyisin myös Amazonin omistamassa Twitchissä, joka on yksi netin suosituimmista livestriimauspalveluista.

Asiasta kertoo Bloomberg laajassa artikkelissaan. Selvitys perustuu nimettömänä pysyttelevän tutkijan keräämään dataan aikaväliltä lokakuu 2020 – elokuu 2022.

Bloombergin vahvistaman datan mukaan ainakin 1976 käyttäjätiliä etsi ja seurasi systemaattisesti lapsia, jotka kuvasivat itseään suorissa lähetyksissä. Näissä lähetyksissä lapset ensisijaisesti juttelivat niitä näitä ja reagoivat käyttäjiltä tulleisiin viesteihin. Lapsia on pyydetty muun muassa esittämään TikTok-tansseja kameralle ja esittelemään vartaloaan.

– Havaitut epätavalliset käyttäytymismallit osoittavat, että monet tilit ovat olemassa ensisijaisesti lasten tarkkailemiseksi ja manipuloimiseksi – mukaan lukien heidän houkuttelemisensa esittämään kaikkea vihjailevista tansseista selkeään seksuaaliseen toimintaan, tutkija kommentoi tuloksiaan Bloombergille.

Saalistajat käyttivät tutkintajakson aikana satoja eri käyttäjätilejä, joista lukuisilla seurattiin yli tuhatta lasta. Kaiken kaikkiaan tutkimuskohteena oleva hyväksikäyttäjien verkosto on yhdistettävissä jopa 279 000 lapseen alustalla. Tutkijan mukaan heinäkuussa 2022 saalistajat löysivät keskimäärin 673 uutta lapsikäyttäjää sivustolta.

Bloombergille lähetetyssä kommentissa Twitchin edustaja sanoo ongelman koskevan monia suosittuja verkkopalveluita. Yhtiö on viimeiset kaksi vuotta lisännyt resursseja tilanteen korjaamiseksi. Groomaajista tehdään luonnollisesti ilmoitukset viranomaisille.

Twitch on pelaamisen suurin striimauspalvelu, mutta siellä on myös paljon muuta kuin kuin peliaiheista sisältöä. Palvelun käyttäjistä lähes 75 % on 16–34-vuotiaita. Alaikäisten prosenttiosuutta Twitch ei ole paljastanut.

Palvelun käyttö on kielletty alle 13-vuotiailta, mutta ikärajavalvonta on hataraa. Tiliä ei tarvitse esimerkiksi yhdistää puhelinnumeroon päästäkseen striimaamaan. Lähetyksen saa päälle muutaman minuutin päästä siitä kun tili on luotu.

Bloomberg kertoo Twitchin poistaneen viimeisen vuoden aikana kolme kertaa enemmän alaikäisille kuuluvia tunnuksia kuin sitä edeltävänä vuonna. Tunnuksia löydetään automatiikan lisäksi käyttäjäilmoitusten perusteella.

– Nettialustat eivät tee hyvää työtä yrittäessään pitäessään pieniä lapsia poissa sivustoiltaan, ja se antaa hyväksikäyttäjille mahdollisuuden iskeä, kommentoi lapsille turvallisemman netin puolesta kampanjoivan Savvy Cyber Kids -organisaation perustaja Ben Halpert.

Bloombergin kirjoittama ilmiö ei ole uusi, sillä Wired kirjoitti asiasta jo kesällä 2020. Wired muistutti jutussaan Twitchin lisäksi myös nettipelien olevan vaaran paikkoja.

Twitch on ollut otsikoissa viime vuosina milloin mistäkin aiheesta. Keskustelua on ollut muun muassa seksuaalissävytteisen sisällön tai uhkapelaamisen sallimisesta ilman ikärajasuosituksia tai -vaatimuksia.

Amazon osti Twitchin 970 miljoonalla dollarilla elokuussa 2014. Livestriimauspalvelun suosio on kasvanut merkittävästi sen jälkeen. Twitchillä on nykyisin yli 30 miljoonaa päivittäistä kävijää ja 7 miljoonaa uniikkia striimaajaa kuukausittain.