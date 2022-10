Tähtipelaaja kuuli potkuistaan kesken suoran lähetyksen

Shahzeeb ”ShahZaM” Khan ehti edustaa joukkuettaan lähes kolme vuotta.

Yhdysvaltalainen Valorant-ammattilainen Shahzeeb ”ShahZaM” Khan sanoo kuulleensa potkuistaan toimittaja George Geddesin julkaisemasta artikkelista.

Geddesin tietojen mukaan Sentinels-joukkue on tehnyt sopimuksen uudistuvaa Valorant-liigaa varten Rory ”Dephh” Jackson ja Zachary ”zekken” Patronen kanssa. Jackson on Khanin tavoin pelinjohtaja, joten 29-vuotiaan Khanin aika joukkueessa näyttää olevan ohi.

– Haluatteko tietää mikä on paras osuus? Sain tietää [potkuista] yhdessä teidän kanssanne. Kolme vuotta joukkueessa, ja kuulen asiasta tällä tavalla. Siistiä, Khan kommentoi artikkelia, jonka hän avasi tuhansien katsojien edessä suorassa Twitch-lähetyksessä.

Khanin jatkoa joukkueessa on epäilty jo hetken aikaa, mutta ilmeisesti Sentinels ei ollut kertonut päätöksestään pelaajalle. Geddesin tietojen mukaan joukkuetta uudistetaan merkittävästi: Sentinels on jo esitellyt kaksi uutta valmentajaa, minkä lisäksi sopimukset on kuulemma tehty jo neljän pelaajan kanssa.

29-vuotias Khan ehti toimia 2,5 vuotta Sentinelsin pelinjohtajana. Joukkue oli Pohjois-Amerikan ja koko maailman paras kesästä 2020 aina syksyyn 2021 asti. Sen jälkeen tulokset ovat laskeneet turnaus turnaukselta. Tänä vuonna joukkue ei selvinnyt yhteenkään kansainväliseen turnaukseen.

Khanin sopimus Sentinelsin kanssa päättyy vuodenvaihteessa. Uudistuneessa Valorant-liigassa ei ole paljoa paikkoja tarjolla, joten Khan voi joutua hakemaan uutta vauhtia uralleen alemmalta sarjatasolta.