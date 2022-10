Yli 50 miljoonaa myynyt peli tapettiin – jatko-osa julkaistaan tänään

Overwatchin palvelimet ajettiin maanantaina pysyvästi alas. Jatko-osa on edeltäjästään poiketen ilmainen.

Blizzard Entertainment on sulkenut vuonna 2016 julkaistun ja yli 50 miljoonaa kappaletta myyneen Overwatchin pelipalvelimet.

Overwatch on jatkuvan verkkoyhteyden vaativa nettipeli, joten palvelinten alasajon takia pelaaminen ei enää onnistu. Päätös on poikkeuksellinen, sillä esimerkiksi vanhempien Call of Duty -pelien palvelimia on pidetty päällä vuosikausia julkaisun jälkeen uusista peleistä huolimatta.

Päätöksen takana on tänään tiistaina 4.10. ilmesyvä ilmainen jatko osa Overwatch 2:een. Blizzard kertoi muutoksesta jo kesällä ja totesi tuolloin tarjoavansa päivityksiä ja sisältöä vain yhteen peliin – eli kakkososaan.

Blizzard on vakuutellut jo vuosia kyseessä olevan kunnollinen jatko-osa, mutta alkuperäisen Overwatchin alasajo kielii kyseessä olevan enemmän eräänlainen väliversio. Moni onkin kutsunut jatko-osan julkaisua ylihehkutetuksi Overwatchin muutospäivitykseksi, jonka yhteydessä pelistä tulee ilmainen.

Overwatch 2:n suurin ero alkuperäisversioon verrattuna on joukkuekoko. Alkuperäisessä pelattiin kuuden hengen joukkueilla, mutta nyt tiimikoko on rajattu viiteen. Käytännössä muutos näkyy toisen tankkipelaajan puuttumisella.

Osaa hahmoista on myös muokattu uusi joukkuekoko huomioiden. Jatko-osa tarjoaa säännöllisiä päivityksiä, jotka tuovat peliin ajan saatossa uusia hahmoja, karttoja ja pelimuotoja.

Kaikki hahmot ja muut ovat avattavissa pelaamalla, mutta pelissä on myös lukuisia erilaisia mikromaksuja. Tulossa on myös maksullinen kampanjatila, jota moni fani odottaa innokkaasti.

Overwatch 2 julkaistaan tänään tiistaina 4. lokakuuta kello 22 Suomen aikaa pc:lle, Xbox Onelle, Xbox Seriesille, PlayStation 4:lle ja 5:lle sekä Nintendo Switchille.