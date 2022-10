”Dream” teki paljastusvideostaan spektaakkelin, jota markkinoivat useat tunnetut somevaikuttajat.

Yli 30 miljoonaa tilaajaa YouTube-kanavalleen kerännyt Dream, jonka oikeista nimistä on tiedossa vain etunimi Clay, on paljastanut kasvonsa yli kolmen vuoden salailun jälkeen.

23-vuotias Dream latasi kanavalleen videon, joka on otsikoitu ”Hei, olen Dream”. Ensiesitystä seurasi samanaikaisesti yli miljoona katsojaa. Videota on katsottu reilun vuorokauden aikana hurjat 27 miljoonaa kertaa.

Tubettaja kertoi jo viikkoja sitten aikeistaan paljastaa kasvonsa. Hän teki päätöksen, koska halusi tavata nettikavereitaan ja muita sisällöntuottajia vapaammin.

Videolla hän sanoo, ettei aio jatkossakaan näyttää kasvojaan suosituilla Minecraft-videoillaan, mutta luvassa on enemmän ei-peliaiheista sisältöä, nyt kun hänen ei tarvitse käyttää maskia jatkuvasti.

Muutama päivä ennen paljastusvideon julkaisua useat tunnetut somevaikuttajat jakoivat tileillään videoita, joissa he näyttivät reaktionsa kun näkivät Dreamin kasvot ensimmäistä kertaa. Laaja somekampanja nosti videon hypeä ennestään.

DreaMIN suosio lähti rajuun kasvuun vuonna 2019 ja räjähti 2020. Mies on tehnyt pitkään erilaisia Minecraft-pelivideoita, joita on katsottu hänen pääkanavallaan yhteensä 2,7 miljardia kertaa.

Tubettajalla on useampi YouTube-kanava, joilla on yhteensä reilut 40 miljoonaa tilaajaa. Hänen Twitch-kanavallaan on puolestaan reilut kuusi miljoonaa seuraajaa.