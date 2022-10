Elisa Masters Espoon osallistujista on nyt tiedossa 3/12.

Johannes "tabseN" Wodarz on BIGin tunnetuimpia pelaajia.

Saksalainen BIG on kolmas vahvistettu Counter-Strike-joukkue, joka osallistuu 16.–20. marraskuuta pelattavaan Elisa Masters Esports -tapahtumaan.

Legendaarisen Fatih ”gob b” Dayikin valmentamassa BIGissä pelaavat Johannes ”tabseN” Wodarz, Florian ”syrsoN” Rische, Josef ”faveN” Baumann, Karim ”Krimbo” Moussa ja Nils ”k1to” Gruhne. Joukkueen HLTV ranking on 15.

Saksalaisremmin lisäksi ENCE- ja HEET-joukkueiden osallistuminen on jo vahvistettu aiemmin. Lisää osallistujia julkaistaan vielä lokakuun aikana.

Tällä viikolla pelattava RMR-major-karsinta vaikuttaa monen joukkueen kisakalenteriin, joten tulokset vaikuttavat myös suoraan Elisa Mastersiin. Tällöin kutsuja voi jakaa jo hyvissä ajoin, kun major-menestystä ei tarvitse miettiä. Brasiliassa pelattava major-arvoturnaus päättyy Elisa Mastersia edeltävänä viikonloppuna.

Suomen esports-historian toinen areenaturnaus tuo 12 joukkuetta Espoon Metro-areenalle taistelemaan 200 000 dollarin palkintopotista ja paikasta IEM Katowice -megatapahtumaan.

– Kävijätavoitteemme on se 3000–4500 per päivä. Sillä koko alakatsomo on ainakin täynnä ja voimme tarvittaessa avata ylhäältä tilaa, Elisan esports-vastaava Teemu Koski kertoi IS:lle kesällä, kun tapahtuma paljastettiin.

Elokuun alussa Koski kertoi lipunmyynnin sujuneen hyvin. Hän on toiveikas, että Espoossa nähdään täydet katsomot. Koski kertoi IS:lle myös, minkä tasoisia joukkueita Suomeen odotetaan saapuvan.

– Olen aika luottavainen neuvotteluiden pohjalta, että Espoossa tullaan näkemään useampi top10-joukkue. Väittäisin suurimman osan olevan top20:n ja 30:n hujakoilta. Mastersissa tullaan näkemään äärettömän kova taso.