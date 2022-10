Läjä entisiä Battlefield-kehittäjiä on uuden The Finals -räiskintäpelin takana.

The Finals -pelin räiskinnät sijoittuvat satiirisen tulevaisuuden pelishow’hun.

Tuleva räiskintäpeli The Finals on päässyt hypeaallon harjalle ensimmäisellä trailerillaan, joka on otettu pelin varhaisesta pre-alphasta.

The Finals on joukkuepohjainen ensimmäisen persoonan räiskintäpeli, jonka erottaa kilpailijoista kaikkien paikkojen tuhottavuus ja sitä kautta sotakentän muuttaminen. Kehittäjien mukaan pelikenttää voi tuhota eri tavoin ja käytännössä kokonaan.

Tuhottavuuden lisäksi liikkumismekaniikkoihin ja ampumistuntumaan on satsattu. Pelin takana on joukko vanhoja Battlefield-kehittäjiä, jotka työskentelevät nyt Embark Studiosilla.

The Finals sijoittuu satiiriseen tulevaisuuteen, jossa joukkueet kilpailevat vastakkain suuressa peliviihdeshow’ssa. Pelissä taistellaan muita joukkueita vastaan samalla kun ryöstetään paikkoja ja kerätään tavaraa.

Ottelut sijoittuvat erilaisille areenoille, joissa kilpailee kerrallaan neljä kolmen hengen joukkuetta. Ottelun voittaa joukkue, jolla on paras saalis ajan päättyessä.

Peli on tulossa pc:lle, Xbox Seriesille sekä PlayStation 5:lle vuoden 2023 aikana, mutta tarkempaa julkaisuaikaa ei ole kerrottu. Pelin ensimmäiset testijaksot on jo pidetty hyvin rajatulla pelaajamäärällä.