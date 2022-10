Odotettu K18-kauhu­peli sai uuden trailerin – The Callisto Procotol on loppu­vuoden peli­tapauksia

K18-ikärajan saaneesta The Callisto Protocol -pelistä ei puutu toimintaa, tiukkoja tilanteita tai verta ja suolenpätkiä.

The Callisto Protocol yhdistää kauhun, toiminnan ja selviytymisen.

Yksi loppuvuoden odotetuimmista peleistä on scifi-kauhupeli The Callisto Protocol, jonka takana on kehutun Dead Space -pelin toinen tekijä Glen Schofield.

Pelistä julkaistiin hiljattain uusi traileri, joka esittelee Calliston karua ympäristöä ja siellä vaanivia erilaisia olioita. Toimintaa ja tilanteita tarjoava traileri on saanut erinomaisen vastaanoton pelaajilta.

Tiivistunnelmainen ja tarinavetoinen peli yhdistää scifiä, kauhua, toimintaa ja selviytymistä, sillä pelimaailmasta ei tule löytymään yllin kyllin aseita ja tarvikkeita.

Kolmannesta persoonasta kuvatusta pelissä ohjataan Jacob Leetä (Josh Duhamel), joka on vankina korkean turvatason vankilassa Callistossa eli Jupiterin kuussa. Vankila ajautuu kaaokseen, kun vangit alkavat jostain syystä yksi toisensa jälkeen muuttua hirviöiksi.

The Callisto Protocol julkaistaan 2. joulukuuta pc:n lisäksi Xbox Onelle, Xbox Seriesille ja PlayStation 4:lle sekä 5:lle. Verta ja suolia pursuava peli on saanut k18-ikärajan.