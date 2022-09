Virtus.pro on väitetysti vaihtanut omistajaa.

Virtus.pron Dota 2 -joukkue kuvattuna The International 10 -turnauksessa syksyllä 2021.

Venäläinen esports-jätti Virtus.pro on saanut uuden omistajan, sijoittajan ja toimitusjohtajan, joka on armenialainen Aram Karamanukjan. Miehellä ei ole aiempaa esports-taustaa, sillä hän on luonut uransa rakennus- ja tapahtuma-alalla.

Ilmoitusta uudesta tuntemattomasta toimitusjohtajasta on ihmetelty laajalti, sillä Virtus.pro suljettiin helmikuussa suurimmista turnauksista Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Syyksi kerrottiin organisaation yhteydet Venäjän hallintoon.

Lue lisää: Kaksi isoa venäläis­joukkuetta suljettiin pois huippu­turnauksesta – syynä yhteydet Venäjän hallitukseen

Virtus.prota edustaneet joukkueet ovat sen jälkeen kilpailleet nimellä Outsiders eli ulkopuoliset. Dexertolle uusi toimitusjohtaja sanoo joukkueiden palaavan Virtus.pro-nimen alle mahdollisimman pian, koska Outsiders-nimi on pelaajien omistama. Hän omistaa oikeudet ainoastaan Virtus.pro-nimeen.

– Vastaan kerralla kauppaa koskeviin kysymyksiin: se tehtiin markkinaehdoin. Olemme toimittaneet kaikki tarvittavat asiakirjat suurimmille julkaisijoille ja turnausjärjestäjille. Se on fakta eikä huhu, Karamanukyan sanoi Dexertolle.

Peliyhtiö Valve ja turnausjärjestäjä PGL ovat jo toivottaneet Virtus.pro-nimen takaisin Dota-kentille, sillä joukkue nähdään vanhan nimen alla jo ensi viikolla alkavissa MM-kisoissa eli The Internationalissa. CS:n osalta neuvotteluita käydään parhaillaan suurimman toimijan eli ESL:n kanssa.

Lue lisää: Maksoi puoli miljoonaa ja uran: 23-vuotias CS-tähti avautui myrskyisästä liitostaan

VenäläisorganisaatiON nykyinen omistajuussuhde on hämärä ja ennen kaikkea epäselvä, vaikka se onkin saanut Valven hyväksynnän.

Virtus.pro on aiemmin ollut osa ESforce-nimistä yritystä, joka kuuluu nettijätti VK:lle, jonka omistaja on MegaFon Technology. Se taas on Sogaz-, Gazprom- ja Rostec-yritysten yhteinen bisneshanke. EU:n asettamat pakotteet koskettavat kaikkia kolmea suuryhtiötä – ja sitä kautta myös Virtus.prota.

ESforce, VK tai MegaFon Technology eivät ole kommentoineet yrityskauppaa tai Karamanukyanin sijoitusta Virtus.prohon millään tavalla.

– Olemme allekirjoittaneet melko monimutkaisen NDA:n (salassapitosopimuksen), joka vaikuttaa moniin media-asioihin. Siksi en voi kommentoida kumppaniemme toimia, Karamanukyan vastasi Dexerton haastattelussa kysymykseen koskien omistajamuutosta.

Karamanukyanin mukaan väitteet yrityskaupasta pakotteiden kiertämiseksi "eivät voisi olla kauempana totuudesta”.

Latvialaisella CS-tähdellä Mareks ”YEKINDAR” Gaļinskisilla on sopimus Virtus.pron kanssa, mutta hän on heinäkuusta asti pelannut Team Liquidissa. Uuden toimitusjohtajan mukaan latvialaisen siirrosta käydään neuvotteluita.

Useat ukrainalaiset ja venäläiset esports-toimijat ovat kuitenkin toista mieltä, kirjoittaa useampaa tunnettua nimeä haastatellut Escorenews.

Virtus.pron entinen GM Roman Dvorjankin on yksi monista, joka on ihmetellyt venäläisjätin ilmoitusta uudesta toimitusjohtajasta. Hän luuli ensin jonkun hakkeroineen Virtus.pron sometilit, koska ilmoitus uudesta toimitusjohtajasta näytti niin oudolta. Dvoryank ihmettelee myös, miksei VK ole pörssiyhtiönä kommentoinut kauppaa.

HellRaisersin entinen urheiluvastaava Maria Gunina ei puolestaan usko rahan vaihtaneen omistajaa missään vaiheessa. HellRaisersin entinen toimitusjohtaja Aleksei Slabukhin puolestaan ihmettelee, miksi joku sijoittaisi pakotteista kärsivään venäläisorganisaatioon tässä maailmantilanteessa.