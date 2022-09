Ensimmäinen teaser: tältä näyttää HBO:n seuraava hittisarja

Vihdoinkin! Tältä näyttää The Last of Us -tv-sarja, joka julkaistaan HBO Maxissa vuonna 2023.

Ellie (kuvassa) ja Joel ovat ylistetyn The Last of Us -pelin päähahmot, joiden tarinaan päästään pian tutustumaan myös HBO-sarjana. Kuva pelin tänä syksynä julkaistusta uudisversiosta.

HBO on jakanut ensimmäisen kunnon maistiaisen odotetusta The Last of Us -tv-sarjasta, joka julkaistaan vuoden 2023 alkupuolella HBO Max -palvelussa.

Vajaa kaksiminuuttinen teaser esittelee päähahmojen Joelin ja Ellien lisäksi eri tapahtumapaikkoja, sivuhahmoja sekä pelkoa kovemmassakin kaverissa herättävän clicker-olennon.

Suosittuun PlayStation-peliin perustuvassa sarjassa seurataan seurataan nelikymppisen Joelin (Pedro Pascal) ja teini-ikäisen Ellien (Bella Ramsey) matkaa sieni-infektion aiheuttaman maailmanlopun jälkeen. Joelin pitää saada kuljetettua Ellie Yhdysvaltojen läpi Tulikärpäset-nimisen vastarintaliikkeen luokse.

Selviytyneet ovat muodostaneet omia yhteisöjä, mutta vaaraa tuovat ihmisten lisäksi tartutetut eli zombit, jotka liikkuvat valtoimenaan luonnon takaisin valtaamassa maailmassa.

Matkan aikana tavataan muun muassa Joelin Tommy-veli (Gabriel Luna) ja Bill-selviytyjä (Nick Offerman). Pelissä päähahmoille äänensä antaneet Troy Baker ja Ashley Johnson esiintyvät myös sarjassa, mutta heidän roolejaan ei ole vielä paljastettu.

Tv-version ovat käsikirjoittaneet ja luoneet Craig Mazin sekä Neil Druckmann. Mazin muistetaan HBO:n palkitun Chernobyl-sarjan luojana. Druckmann on puolestaan kirjoittanut ja ohjannut molemmat The Last of Us -pelit.

The Last of Us julkaistaan HBO Maxissa vuonna 2023. Huhuissa kymmenosaisen sarjan julkaisuajankohdaksi on veikattu tammi–helmikuuta. Ensimmäinen teaser julkaistiin odotetusti pelisarjaa juhlistavan The Last of Us -päivän aikana.