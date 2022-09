8 sekunnin video kävi kalliiksi – esports-moguli jättää perustamansa firman: ”Tunnen itseni v**un tuhotuksi”

G2:n toimitusjohtajan Carlos ”ocelote” Rodriguezin toiminta maksoi joukkueelle kallisarvoisen liigapaikan. Kohun seurauksena hän jättää perustamansa yhtiön.

Espanjalainen esports-meganimi Carlos ”ocelote” Rodriguez jättää paikkansa G2 Esportsin toimitusjohtajana.

32-vuotias Rodriguez kertoi asiasta Twitter-tililleen ladatulla videolla, jota on katsottu yli viisi miljoonaa kertaa. Videolla hän sanoo jättävänsä myös G2:n, jonka omistajiin hän kuuluu.

Rodriguez nousi viikko sitten otsikoihin julkaistuaan kahdeksan sekuntia kestävän videon, jolla hän bilettää kiistellyn Andrew Taten kanssa. Netin vihatuimmaksi mieheksikin kutsuttu Tate sai kesän aikana potkut useista suurista somepalveluista naisvihamielisten kommenttinsa takia.

Videosta nousi nopeasti somemyrsky, johon espanjalainen esports-moguli vastasi ettei kukaan voi määrätä, kenen kanssa hän saa bilettää tai olla ystäviä. Tämän seurauksena somemyrsky vain kiihtyi. G2 reagoi kohuun hyllyttämällä Rodriguezin kahdeksaksi viikoksi.

Kohun takia G2 menetti paikan Valorant-pelin uudessa kumppaniliigassa, johon valitut joukkueet julkaistiin keskiviikkona 21.9. Useiden lähteiden mukaan Riot Games piti kohun takia kriisikokouksen, jonka aikana päätettiin pudottaa G2 pois listalta.

Valorant-liigasta putoaminen oli kova kolaus G2:lle, joka on ollut pelissä mukana alusta asti. Yksi video siis maksoi organisaatiolle epäsuorasti useita miljoonia euroja. Ja koitui Rodriguezin kohtaloksi.

– Otan täyden vastuun kaikesta, mitä on tapahtunut viime päivinä. Luottakaa minuun, kun sanon, että tunnen itseni vitun tuhotuksi sen takia, Rodriguez sanoo videolla.

Rodriguez perusti G2:n vuonna 2014 käyttäen League of Legends -kilpaurallaan tienatut rahat. G2 on niittänyt mainetta menestymisen lisäksi sometoiminnallaan, jossa meemeily varsinkin Rodriguezin kanssa on tuonut organisaatiolle näkyvyyttä ja uusia faneja.

G2:sta onkin kahdeksassa vuodessa kasvanut yksi esportsin suurimmista nimistä, joka on menestynyt LoLin lisäksi esimerkiksi Counter-Strikessa, Rainbow Six Siegessä, Rocket Leaguessa ja Valorantissa.

Forbes arvioi keväällä G2:n maailman kuudenneksi arvokkaimmaksi esports-organisaatioksi. Forbes listasi G2:n arvoksi 340 miljoonaa dollaria.