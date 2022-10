Ranskanleivän kokoinen laite lupasi uudistaa pc-pelaamisen – testasimme sen, ja väitteessä on vinha perä!

Valve yllätti, kun se ilmoitti viime vuonna lanseeraavansa oman pc-peleille tehdyn käsikonsolin. Pitkän odottelun jälkeen myös suomalaiset pelaajat ovat saaneet käsiinsä pelilaitteen, joka hämmästyttää sekä ominaisuuksillaan, että suunnitteluratkaisuillaan.

Käsikonsolien tie on pitkään ollut hämyinen, ja vuositolkulla on ennusteltu koko pelilaitetyypin katoamista. Nintendo Switch onnistui kuitenkin elvyttämään laitekategorian 2010-luvun puolivälissä, ja on ollut eri muodoissaan laitetyypin lippulaiva.

Viime vuonna pelien Steam-verkkokauppaa pyörittävä Valve kuitenkin yllätti esittelemällä uuden Steam Deck -laitteen, joka on on yhdistelmä pc:tä ja pelikonsolia. Ajatuksena on, että pelaaja voi liittää omat Steam-tunnuksensa laitteeseen ja pelata pc:lle hankkimiaan pelejä pikkunäytöltä.

Asetelma on erikoinen, sillä pc-pelaaminen on historian hämäristä saakka tapahtunut joko pönttökoneella tai läppärillä. Varsinkin hieman vanhempien hiiripohjaisten pelien tuominen käsikonsoliin on jo itsessään kiinnostava taidonnäyte, mutta vielä kummallisemmaksi asian tekee se, että laitteessa ei ole Windows-käyttöliittymää, jolle pelit on tehty, vaan Deckissä ne emuloidaan Valven omaan, Arch Linuxiin perustuvaan SteamOS -käyttöjärjestelmään.

Tältä näyttää Steam Deck:

Ranskanleivän kokoinen käsikonsoli

IS testasi Steam Deck -konsolin ja yllättyi, kuinka hyvin homma toimii.

Paketista avaamisen jälkeen ensimmäiseksi kiinnittää huomion laitteen muhkeuteen. Käsikonsoliksi noin 30 senttimetrin pituus ja miltei 700 gramman paino yllättävät. Esimerkiksi Nintendo Switchin Lite-versio painaa alle 300 grammaa ja on pituudeltaan reilut 20 senttimetriä. Jos Switch Lite tuo kooltaan mieleen pari ruispalaa, on Steam Deck ranskanleivän luokkaa.

Steam Deck (keskellä) on kooltaan aivan eri luokkaa kuin yläpuolinen Playstation Vita (2012) tai alapuolinen Nintendo Switch Lite (2019).

Muhkeudestaan huolimatta laite asettuu aika mukavasti käteen, ja on johdonmukaisesti painotettu niin, ettei se paina häiritsevässä määrin esimerkiksi makuuasennossa pelailtaessa. Laitteesta löytyvät samat painikkeet kuin useimmista moderneista peliohjaimista. Hiirtä on emuloitu kahdella tuntovastinetta antavalla touchpad-levyllä, minkä lisäksi klikkaaminen onnistuu näyttöä painamalla.

Paketista avaamisen ja nettiyhteyden muodostamisen jälkeen Deck päivittää itseään liittymästä riippuen puolesta tunnista eteenpäin. Sen jälkeen laite on käyttövalmis.

Hyvin yhteensopiva Steam-pelien kanssa

Valve on nähnyt runsaasti vaivaa pelien yhteensopivuuden varmistamiseen. Elokuun lopussa yhtiö tiedotti, että Deck-yhteensopivia pelejä on jo 5000. Määrä on mittava, kun huomioidaan laitteen alle vuoden ikä ja laajamittaista levitystä vaikeuttaneet. saatavuusongelmat.

Omasta Steam-kirjastostani löytyi juttua kirjoittaessa 195 peliä, joista niistä 66 oli täysin Deck-yhteensopivia Valven mukaan. Lisäksi oli kymmenittäin pelejä, joiden pelaaminen onnistui tietyin rajoituksin. Vähäisimpiä niistä ovat tarve näppäimistön käyttöön (virtuaalinäppäimistö saadaan esiin parilla painikkeella) tai Windowsille suunnitellun latausvalikon hankalahko käyttö (esimerkiksi hiirtä vastaavalla näyttöpainikkeella). Osa peleistä ei toimi lainkaan, ja osa huonohkosti. Pelien toimivuus näkyy Steam Deck verified -merkinnällä pelien yhteydessä.

Teholtaan Steam Deck sijoittuu pelikoneiden keskisarjaan, Nintendo Switchin yläpuolelle, mutta Playstation 5:n alapuolelle. Käsikonsoliksi laite pystyy melko yllättäviinkin suorituksiin, sillä esimerkiksi tänä vuonna julkaistu seikkailupeli Elden Ring toimii laitteessa lähes yhtä hyvin kuin suht modernissa pc-koneessa. Yksityiskohtainen peli vääntyy kivuttomasti 1280 x 800 -tarkkuuteen, eikä toiminta tahmannut kiivaammissakaan taistelukohtauksissa. Valve lupaa myös, että esimerkiksi parin vuoden takainen suomalaisen Remedy -pelistudion näyttävä Control toimii laitteessa hyvin. Pc:n kaikkein kovimmasta laitekärjestä Deck jää jälkeen, ja laitteen toimivuudesta tulevaisuuden pelien kanssa on esitetty kysymyksiä.

Itse huomasin palaavani Steam Deckin parissa useamman kerran vanhempien ja pienempien pelien maailmaan. Esimerkiksi Zelda-henkinen indiehitti The Binding Of Isaac osoittautui todella jouhevaksi ja miellyttäväksi pelattavaksi, samoin Undertale. Steam-kirjastooni on myös kertynyt takavuosina muutamia runsaaseen tekstien lukemiseen perustuvia visual novel -pelejä, kuten esimerkiksi animeklassikko Steins;Gate. Käsikonsolin ruudulta tekstin lueskelu osoittautui normaalia tietokonenäyttöä miellyttävämmäksi.

Steam Deckin ohjaimia opettavassa Aperture Desk Job -pelissä hypätään duunariksi Portal-pelisarjasta tuttuun teknologiafirmaan.

Akkukesto vaihtelee

Akkukestoltaan Steam Deck vaihtelee pelin ehdoilla paljon. Esimerkiksi yllä mainittua, raskasta Elden Ringiä laitteella voi pelata vajaat pari tuntia kerrallaan, kun taas köykäisempi Binding of Isaac rullaa 46 tuntia. Kotioloissa ei tuottanut ongelmaa kytkeä virtajohtoa kiinni kesken pelin, kun akku osoitti hiipumisen merkkejä. Graafisesti raskaammissa peleissä laite myös lämpeni reippaasti ja samalla kun sen tuulettimet puhkuivat kuin pienet tuulivoimalat.

Reissuja varten Steam Deckin mukana tulee jykevä suojalaatikko, johon laitteen saa vetoketjun taakse. Pienenä miinuksena laatikosta ei saa vedettyä latausjohtoa ulos, joten sen on oltava auki latauksen ajan. Laturille löytyy pienehkö lokero laatikon takapuolelta.

Fakta Steam Deck Suoritin: AMD APU (CPU): Zen 2 4c/8t, 2,4–3,5 GHz, Grafiikka: 8 RDNA 2 CU:ta, 1,0–1,6 GHz.

Muisti: 16 Gt LPDDR5 sisäistä ram-muistia.

Näyttö: 7 tuuman pis-lcd, tarkkuus 1280 x 800 px, 16:10-kuvasuhde.

Mallista riippuen kiintolevy: 64-512 gt, testattu 256 gt, mikro-sd-korttipaikka.

Ohjaimet: 2 ohjaussauvaa, 2 kosketuslevyä, A-, B-, X- ja Y-painikkeet, ristiohjain, 2 analogista liipaisinta ja 2 olkapainiketta, 2 painiketta valikoille, pohjassa 4 määriteltävää kahvapainiketta. Näytössä kosketuspalaute.

Akkukesto: 2–8 tuntia.

Käyttöjärjestelmä: Arch Linux-pohjainen SteamOS 3.0

Muuta: Bluetooth 5.0, wifi, 3,5 mm kuulokeliitin, usb-c-liitin johon myös virtajohto kytketään.

Laitteen koko: 298 mm x 117 mm x 49 mm, paino 669 grammaa. Lähde: Steam

Hinnoittelultaan Steam Deck on suhteellisen kallis. Laitetta myydään kolmessa kiintolevytilaan perustuvassa hintaluokassa, ja laitteiden hinta liikkuu 419 ja 680 euron välissä. Kyseessä on siis selvästi kalliimpi laite kuin esimerkiksi Nintendo Switch, jonka koko perusmallin konsoli maksaa nyt 299 euroa.

Steam Deckin tilausajat ovat olleet tähän asti maailmantilanteesta ja komponenttipulasta johtuen pitkiä, oman laitteeni varasin kuluvan vuoden tammikuun alussa, ja se saapui syyskuun alussa. Nyttemmin Valve on luvannut lyhyempiä toimitusaikoja, ja lupailee tilattuja tuotteita jo parin kuukauden toimitushaarukalla.

Pahaa-aavistamaton Aperture Desk Job -duunari huomaa rakentavansa maailman vaarallisinta vessanpönttöä.

Opastus vessanpönttöjen kautta

Steam-verkkokaupan omistava peliyhtiö Valve tunnetaan ennen kaikkea Half-Life ja Portal-pelisarjoista. Varsinkin jälkimmäinen niittää mainetta nyrjähtäneeseen ja fysiikan rajoja koettelevaan tekniikkaan liittyvänä dystopiailotteluna. Steam Deckin tutoriaaliksi onkin tehty Portalin maailmaan sijoittuva Aperture Desk Job -peli. Pelissä päähahmo pääsee Aperture-yhtiön tehtaan kokoonpanolinjastolle rakentamaan toinen toistaan kajahtaneempia tuhokoneita – jotka perustuvat tavalla tai toisella vessanpyttyyn. Siinä sivussa Deckin näppäimet tulevat tutuksi.

Kokonaisuutena Steam Deck on positiivisesti yllättävä ja ennakkoluuloton laite. Melko kalliin hinnan vastapainoksi saa toimivan pelikoneen, joka uudistaa videopelaamista.

Vaikka Deckin kontrollit ovatkin toimivat, ei tuntuma mielestäni mene esimerkiksi Xbox Series X:n peliohjaimen tasolle. Kaipasin lisää vakautta myös sauvaohjaimiin ja hankin takuulla peukalogripit, eli sormisuojukset, kunhan niitä laajemmin aletaan myydä. Valve itse on luvannut alkavansa myydä lisävarusteena ainakin telakkaa.

Onko Steam Deckistä Nintendo Switchin syrjäyttäjäksi? Tuskin, sillä kyseessä ei ole koko perheen viihdelaite, vaan pc-pelaamiseen hurahtaneiden kiehtova härveli. Se on kuitenkin jo onnistunut puhaltamaan uusia tuulia käsikonsoligenreen. Kehitys on suotavaa ainakin ihmisille, jotka nauttivat konsolipelailusta kotisohvalla tai bussimatkan aikana. Kilpailua on luvassa, sillä ainakin Logitech julkaisee oman Androidiin perustuvan ja Xbox Game Passin kanssa yhteensopivan käsikonsolinsa vuoden 2023 alkupuolella.

Tätä arvostelua varten arvostelija hankki itse Steam Deck-käsikonsolin, eikä Valve ole osallistunut arvostelulaitteen toimittamiseen.